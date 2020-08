L’ancienne actrice de Bond et de «Penny Dreadful», Eva Green, est poursuivie devant la Haute Cour de Londres pour avoir prétendument fait dérailler un thriller de science-fiction de 4 millions de livres sterling (5,22 millions de dollars), «A Patriot», dans lequel elle aurait joué aux côtés d’Helen Hunt et Charles Danse.

Un accord a été annoncé en mai de l’année dernière pour Green, dont les crédits récents incluent «Dumbo», «The Luminaries» et «Proxima», pour jouer le rôle de Kate Jones, capitaine du Border Corps d’un État autoritaire futuriste. Dan Pringle devait avoir réalisé à partir de son scénario original.

Green, qui était également productrice exécutive du projet, a entamé le mois dernier une procédure judiciaire contre le producteur du film, White Lantern (Britannica) Ltd. L’acteur a déclaré qu’elle avait un accord de «payer ou jouer», lui donnant droit à un £ 800 000 (1,04 million de dollars) de frais même si le projet a été abandonné. Elle cherche également à faire payer à la société cinématographique ses frais juridiques.

En février, Green a appris que Sherborne Media Finance avait racheté White Lantern et «prétendait notifier la résiliation du contrat d’artiste». La société a allégué en octobre dernier qu’elle avait violé l’accord et qu’elle n’était donc pas éligible aux frais. Green allègue que la société n’a fourni aucune information sur la violation signalée.

Dans son propre procès, White Lantern affirme que Green a exigé l’embauche d’un équipage supplémentaire qui aurait ajouté jusqu’à 250000 £ (326000 $) au budget, bien qu’elle ait offert de payer une partie de ce montant à partir de ses propres honoraires, a rapporté vendredi Evening Standard.

White Lantern allègue que Green voulait embarquer le producteur délégué Paul Sarony, dont les crédits incluent «Vampire Academy», «The Lovebirds» et le prochain «Inversion», insistant prétendument: «Nous avons absolument besoin de lui à bord, sinon le navire coulera.»

La société de production affirme qu’elle lui a dit que Sarony serait «incroyablement chère» et largement redondante sur le plateau. Il est allégué que Green a également cherché à faire embaucher le superviseur des effets visuels George Zwier, dont les crédits comprennent «Star Wars: The Rise of Skywalker» et «Artemis Fowl», ainsi que sa propre équipe d’assistants personnels, affirmant: «Ils ne peuvent pas travailler pour moins et je ne peux pas travailler sans eux.

Le film devait tourner pendant sept semaines à Dublin, en Irlande, à partir d’août, mais a été retardé deux fois. La production a ensuite été transférée aux Black Hangar Studios en Angleterre, avant d’être abandonnée.

La production a été forcée de s’arrêter lorsqu’elle s’est éloignée du projet, allègue White Lantern, affirmant que Green lui doit plus d’un million de livres (1,3 million de dollars), et devrait également les indemniser pour la perte de «bénéfices que le film aurait générés». qui aurait pu totaliser plus de 100 millions de livres (130 millions de dollars).

Max Mallin, l’avocat de White Lantern, a allégué: «Mme. Green s’est engagée dans une conduite qui a démontré qu’elle n’avait aucune intention et / ou désir d’achever la production du film. [Her] les demandes étaient déraisonnables. … [They] a créé une distraction, un retard et des coûts supplémentaires importants pour la direction de White Lantern et leur progression de la pré-production douce et dure. »