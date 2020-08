NurPhoto / NurPhoto via .

Everton, Newcastle United et West Ham United font partie des clubs intéressés à recruter Chris Smalling de Manchester United, selon 90min.

Il a été rapporté que Newcastle, Everton, Fulham et West Ham ont tous manifesté de l’intérêt pour le défenseur central et sont prêts à payer le prix demandé.

L’Inter Milan, l’Atalanta et l’AS Monaco s’intéressent également au joueur de 30 ans, les Red Devils recherchant 20 millions de livres sterling de frais de transfert pour le défenseur central, selon le rapport.

Le rapport a ajouté que Smalling était favorable à un retour à l’AS Roma, après avoir prêté la campagne 2019-2020 à l’équipe de Serie A, et a déclaré aux Red Devils qu’il choisirait son prochain club et ne serait pas obligé de rejoindre un club. équipe qu’il ne veut pas.

Bonne signature pour 20 millions de livres sterling?

Smalling n’a peut-être pas la possibilité de jouer régulièrement pour la première équipe de United la saison prochaine, mais pour les frais de transfert rapportés de 20 millions de livres sterling, le joueur de 30 ans serait une bonne signature pour Everton ou West Ham.

L’international anglais est un leader à l’arrière, et avec sa vaste expérience, il rendrait les Toffees of the Hammers plus forts défensivement.

Transferts records de West Ham

Sébastien Haller

45 millions de livres sterling

Felipe Anderson

41,5 millions de livres sterling

Marko Arnautovic

25 millions de livres sterling

Pablo Fornals

24 millions de livres sterling

Issa Diop

22 millions de livres sterling

