Everton et West Ham United ont rejoint Southampton dans la course pour signer Olivier Ntcham, créateur de jeux celtique évalué à 20 millions de livres sterling, selon 90Min.

Trois ans après que l’international français U21 ait échangé Manchester City contre Glasgow, personne ne semble tout à fait sûr de savoir comment juger la carrière celtique de Ntcham.

À son époque, il n’y a pas un milieu de terrain dans le pays qui puisse rivaliser avec le joueur de 24 ans pour ses capacités techniques pures.

Ntcham, dans sa splendeur de jeu, peut se promener dans un jeu sans se casser la sueur, séparant les défenses de l’opposition comme du papier de soie mouillé avec un mouvement de sa botte droite.

Mais c’est là que réside le problème.

Sa tendance à «flâner» dans les jeux a soulevé des questions inévitables sur un manque perçu de rythme de travail et son engagement pour la cause. Exprimer publiquement le désir de quitter le football celtique et écossais dans son ensemble ne l’a pas non plus vraiment apprécié des supporters.

Et de telles inquiétudes devraient soulever peu d’alarmes pour une équipe d’Everton qui avait l’air à court d’énergie, de poussée ou même de désir au centre du terrain lors d’une fin misérable de la saison de Premier League 2019/20.

90Min affirme que les Toffees se battent contre West Ham pour la signature de 20 millions de livres sterling de Ntcham.

L’un des footballeurs les plus controversés de l’histoire récente du Celtic a certainement le talent brut pour prospérer au sud de la frontière, mais, bien qu’il puisse à peu près s’en tirer à la dérive dans des matchs dans une équipe celtique dominante, les passants ne seront pas tolérés à Everton, sous-performant de Carlo Ancelotti. .

Il en dit long que Ntcham n’a joué que 30 minutes de football lors des deux premiers matchs du Celtic de la saison 2020/21.

Neil Lennon a clairement indiqué que le Français était tombé derrière Ryan Christie, Callum McGregor et Scott Brown dans l’ordre hiérarchique.

«C’est un joueur très doué», a déclaré le prédécesseur de Lennon Brendan Rodgers au Sun en 2017. «Il a une très bonne technique, un bon rythme, une bonne conscience.

«Maintenant, il obtient cette cohérence.

Trois ans plus tard, cependant, les fans du Celtic se demanderaient si la « cohérence » est une compétence que Ntcham a déjà failli maîtriser.

