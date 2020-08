Depuis que David Lynch, il y a des décennies, a flirté avec la perspective de faire un film de «The Secret Garden», le roman pour enfants de 1911 de Frances Hodgson Burnett, j’ai toujours pensé qu’il pourrait faire un grand film – et j’ai toujours imaginé ce film comme un rêve lynchien effrayant et terreux, car cela se connecte tellement avec mes souvenirs du livre en tant qu’enfant. Il a été lu à haute voix à ma classe de quatrième année, et chaque fois que les personnages entraient dans le jardin du titre, cela semblait être un endroit aussi romantique et mystérieux que Wonderland ou Oz: un Eden gothique luxuriant et étrange – un paradis qui pourrait restaurer la vie parce que, ironiquement, elle gardait des souvenirs de la mort. Mais traduire la sombre magie du livre sur grand écran s’est avéré être un défi insaisissable.

Dans la nouvelle version de «The Secret Garden», le décor victorien a été avancé d’environ 40 ans (l’histoire commence maintenant en 1947), et l’atmosphère est encore plus avancée que cela. Quand Mary Lennox (Dixie Egerickx), l’orpheline britannique de 10 ans, très malheureuse, est amenée vivre avec son oncle, Lord Craven (Colin Firth), dans son manoir des Yorkshire Moors, le jardin qu’elle découvre derrière un mur de pierre imposant envahi par les vignes peut être un secret, mais cela ressemble plus à un parc national incroyablement vaste et ensoleillé conçu par des animateurs de Disney des années 1950. C’est une forêt d’arbres moussus, de puits de lumière dorés, de vues qui se déroulent sans fin, et de toutes les sortes de flore imaginables, des hortensias à une section de bambou, en passant par une plante aux feuilles ondulantes qui changent de couleur avec le vent. Le film aurait dû s’appeler «The Secret Jurassic Nature Preserve».

Le jardin contraste avec Misselthwaite Manor, qui a été filmé, par le réalisateur de télévision britannique Marc Munden, comme s’il s’agissait de la maison de poupée la plus somptueusement surdimensionnée et dirigée par l’art. Les murs sont bleus shabby-chic, avec des peintures de jardins dessus, et même l’éclairage est bleu; quand Mary se promène dans les couloirs, entendant des cris et des chuchotements, nous semblons être piégés dans une suite étrangement décorée et esthétisée de «Conjuring». Munden a travaillé sur des séries prestigieuses comme «Utopia» et «National Treasure», mais la façon dont il dirige «The Secret Garden» donne toujours l’impression qu’il vous vend quelque chose. Le film a deux modes: des yeux illuminés d’émerveillement alors que la musique de la poussière de fée scintille et gonfle, et une inquiétude trop morose de la maison hantée.

L’atmosphère du film d’horreur est principalement une allumeuse, et lorsque Mary rencontre les autres enfants qui sont cachés dans les coins et recoins du manoir, le dialogue d’enfant à enfant est trop percutant dans sa pétulance sur le nez. Colin (Edan Hayhurst), le fils de Lord Craven, vit écureuil dans sa chambre, convaincu qu’il est une âme handicapée; c’est un spectre pâle qui traite son fauteuil roulant comme un totem de souffrance. Mais Mary et Colin, bien qu’ils se chamaillent un peu, sont des cousins ​​qui ont été mis sur terre pour se calmer. Leurs mères, toutes deux décédées, étaient sœurs – et leur relation, si lointaine dans le passé, fleurissait dans ce jardin.

Mais c’est ici que vous vous confrontez à ce qui gêne les adaptations de «The Secret Garden». Une grande partie de l’histoire – le cœur de celle-ci, vraiment – est piégée dans le passé. C’est comme «Heidi» croisé avec «Vertigo». Et dans la nouvelle version, cela donne à l’histoire au présent une dimension sombre et passive. Il ne se passe pas grand chose, vraiment. Mary, jouée par Dixie Egerickx avec toute la sophistication perturbée que vous pourriez souhaiter, se lie avec précaution à Colin endommagé, et plus spirituellement avec Dickon (Amir Wilson), le jeune frère respectueux de la nature de la gouvernante du manoir, Martha (Isis Davis). Ces enfants britanniques se crachent des reproches dyspeptiques. Ensuite, ils sortent ensemble dans le jardin et se sentent mieux. Ensuite, ils crachent d’autres insultes et retournent dans le jardin. Lord Craven, froidement protecteur de son fils, menace de renvoyer Mary au pensionnat, mais n’ayez pas peur: le jardin guérira tout.

Dans sa manière la plus lourde d’images, «The Secret Garden» essaie de retrouver une partie de la poésie atmosphérique qui manquait à la version de 1993 d’Agnieszka Holland. Pourtant, si quelque chose, cela le fait simplement s’éloigner de l’essence du roman. Le jardin n’est pas un endroit surnaturel, mais il est censé être un endroit mystique. Dans ce film, cela se rapproche davantage d’un effet spécial.