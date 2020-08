De temps en temps, un film imite les défauts – et les charmes – du voyage de son protagoniste à un degré incroyable. Comme le lycéen Quinn Ackermann, un joueur de deux pieds à gauche qui suit un cours intensif de danse pour entrer dans son université de premier choix, «Work It» se sent souvent trop bondé dans l’espoir de devenir un succès. Réalisé par Laura Terruso et écrit par Alison Peck (Alicia Keys est une productrice), cette sortie dance-off assez routinière est diffusée sur Netflix à partir du 7 août.

La pop star de Disney Channel, Sabrina Carpenter, dirige une distribution remplie d’amours aimables, dont Liza Koshy en tant que meilleur ami Jas, Josh Taylor en tant qu’intéressé de Quinn et Keiynan Lonsdale en tant que chef hautain de l’équipe de danse du championnat du lycée. Beaucoup de ces acteurs ont des fans et des abonnés sur les réseaux sociaux composés de personnes qui ne souffriront pas de la fatigue du genre après des années de films qui ont mieux fait cette chanson et cette danse.

Étudiante hétéro-A, Quinn veut fréquenter l’Alma Mater de son père décédé, l’Université Duke, alias «Harvard du Sud». Lors d’une visite sur le campus, elle laisse croire à Mme Ramirez (Michelle Buteau), agent des admissions un peu instable, qu’en plus de tous ses autres succès parascolaires, elle fait partie de l’équipe de danse de championnat de son école secondaire, les Thunderbirds. Elle laisse également sa mère croire que son admission est une affaire conclue. Ce n’est pas son meilleur moment, mais Quinn tente de transformer son mensonge en vérité en essayant d’abord pour les Thunderbirds, dirigés par Julliard, qui est assisté par deux méchantes sbires. Lorsque cela ne fonctionne pas, Quinn entraîne son meilleur ami Jas – un danseur exceptionnel de Thunderbird – dans ce qui semble être une course d’idiot: une nouvelle équipe.

Les camarades de classe qu’ils recrutent reflètent les recherches excessives de Quinn sur les équipes gagnantes ainsi que les hochements enthousiastes des cinéastes au genre. Il y a «flipper» et geek maigre Robby G (Tyler Hutchings); le rebelle gothique Raven (Bianca Asilo); joueur de football décevant mais formidable stepper Chris (Neil Robles); slinger de listes de lecture chaudes DJ Tapes (Nathaniel Scarlette); et soc-media maven Priya (Indiana Mehta). Josh Taylor intervient dans le rôle de Jake Taylor, l’ancien danseur et chorégraphe rêveur et blessé (au sens propre comme au figuré) qui refuse de guider ces marbrures, mais ne peut pas s’en empêcher. Il est destiné à devenir enseignant et amoureux.

Beaucoup de montage plus tard, l’équipage multiracial (qui n’a jamais exactement convenu d’un nom) affronte les Thunderbirds. Peu de leçons et de triomphes de «Work It» surprendront, et certaines des occasions manquées décevront. Pourquoi placer un film si spécifiquement dans un endroit – Triangle de Caroline du Nord – et ensuite éviter assidûment tout ce qui est même vaguement méridional dans le film? Et est-ce vraiment bien de mettre au premier plan un protagoniste blanc, de l’entourer d’amis de couleur et de ne pas écrire plus de trame de fond et de texture pour ces amis? En éludant des préoccupations plus contemporaines (et, oui, elles sont opportunes depuis des années), le réalisateur et le scénariste en trébuchent.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de doux moments dans «Work It», et un tour gagnant de Carpenter. Parmi eux: quelques visites à la résidence-services chic où Quinn est bénévole; une scène encore plus belle dans laquelle une équipe de rue de danseurs handicapés fait son travail; un remix astucieux d’un tube de Gloria Estefan.

Les dance-offs exigent (et donnent souvent) le dynamisme cinétique qui accompagne un mélange précis de chorégraphie (avec la permission d’Aakomon Jones de la franchise «Pitch Perfect»), de cinématographie (Rogier Stouffers) et de montage (Andrew Marcus). La costumière Georgina Yarhi capture joliment «le travail, gurllll» le courage de Julian aux cheveux roses et de ses Thunderbirds, qui affluent dans les couloirs du lycée dans des survêtements en satin aux couleurs flamants. Et les premiers ensembles de Quinn (boutonnés jusqu’en haut, chemise oxford bleue surdimensionnée) suggèrent une jeune femme qui ne s’est pas encore liée d’amitié avec son corps.

La danse changera-t-elle la garde-robe de Quinn et son âme toujours florissante? «Work It» laisse peu de place à l’émerveillement mais quelques occasions de s’asseoir et de sourire à la transformation.