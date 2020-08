Les studios d’animation Walt Disney réunissent deux dessins animés de 45 minutes dans un long métrage dans «Fun and Fancy Free». Le film de 1947 est le neuvième long métrage d’animation de Disney et le quatrième film produit pour économiser de l’argent en raison de la Seconde Guerre mondiale.

La première moitié du film se concentre sur Bongo, un ours de cirque qui fuit le cirque pour vivre avec d’autres ours dans les bois. Là, il tombe amoureux et est déconcerté par la manière dont les ours montrent leur affection. La seconde moitié est l’histoire de Mickey and the Beanstalk. Mickey Mouse, Donald Duck et Goofy récupèrent les haricots magiques, les plantent, puis grimpent sur le haricot magique jusqu’à la maison de Willie le Géant. Les deux dessins animés sont reliés par un pont mettant en vedette Jiminy Cricket. Il s’est mélangé à des scènes d’action en direct mettant en vedette le ventriloque Edgar Bergen, ainsi qu’une petite fille et deux mannequins ventriloque.

C’est l’un des films les plus étranges du canon Disney. J’ai apprécié les deux dessins animés, mais je ne me suis pas particulièrement soucié des scènes d’action en direct. Les mannequins ventriloque sont vraiment bizarres. Ils ne m’amusent pas, donc ça va toujours être difficile de se mettre derrière ces segments. Mais j’ai vraiment adoré les deux dessins animés. Bongo est un personnage très bidimensionnel, mais son voyage est très amusant. L’histoire du poisson hors de l’eau a été répétée plusieurs fois avant et depuis, mais c’est un trope classique pour une raison. C’est amusant de le voir tomber amoureux, triste de le voir ne pas comprendre pourquoi il est giflé, puis rire en se rendant compte que la gifle est un moyen de montrer de l’affection. De plus, la bataille entre Bongo et Lumpjaw est hystérique car Bongo utilise ses astuces de cirque pour battre l’ours beaucoup plus gros.

« Jack and the Beanstalk » est l’un des contes de fées les plus connus de tous les temps, et bien sûr, Disney a dû donner sa version avec Mickey Mouse. Il me semble étrange que Mickey, Donald et Goofy ne soient pas apparus dans les longs métrages des studios d’animation Walt Disney depuis les années 1940, à l’exception de « Fantasia 2000 » qui a réutilisé le même « Sorcerer’s Apprentice » court de l’original «Fantasia». Les studios Disneytoon ont réalisé « A Goofy Movie » et ils sont apparus directement dans les sorties vidéo, mais cela fait presque 80 ans qu’ils sont apparus dans un film du studio principal. Ce fait me souffle.

Il s’agit du troisième film complet que j’ai regardé sur Disney +. « Make Mine Music » n’est pas disponible pour une raison quelconque, je ne l’ai donc pas encore regardé. Mais « Fun and Fancy Free » se trouve au milieu des trois que j’ai vus. Ce n’est pas aussi amusant que « Les Trois Caballeros » pour moi, mais c’est aussi plus amusant que « Saludos Amigos ». Cela étant dit, je suis intrigué par cette configuration de film. Je ne veux pas que les sorties en salles le présentent, mais peut-être que Disney + pourrait créer de nouveaux dessins animés de 30 à 45 minutes mettant en vedette les personnages emblématiques et les regrouper pour un film Disney + Original? J’aimerais voir ça.

Classement: 3 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « Fun and Fancy Free? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.