La Walt Disney Company se rend en Amérique du Sud pour découvrir les magnifiques sites et paysages de l’Argentine, du Chili et du Brésil pour son sixième long métrage d’animation, «Saludos Amigos». Le film comprend quatre courts métrages donnant au spectateur un aperçu du paysage sud-américain et présentant deux personnages légendaires de Disney, Donald Duck et Goofy.

Il s’agit de l’un des trois films de propagande réalisés par Disney pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme la plupart des autres entreprises, Disney avait des difficultés financières pendant la guerre, alors Walt Disney a pris un financement du gouvernement américain pour faire des films pour aider aux efforts de guerre. « Saludos Amigos » est l’un des deux qui se concentre sur les relations avec les gouvernements sud-américains dans un effort pour les amener à se ranger du côté des États-Unis et de leurs alliés.

Du point de vue de l’animation, ce film est magnifiquement dessiné. Les images de Donald Duck, Dingo, Pedro l’avion et Jose Carioca sont magnifiques à regarder. Les animateurs se sont envolés pour l’Amérique du Sud et ont travaillé pour en apprendre davantage sur la région et essayer de la représenter avec précision. Le film propose des séquences d’action en direct qui suivent les animateurs dans l’avion. Je pourrais me passer de l’action en direct, mais j’apprécie les informations impliquées qui nous permettent de savoir qu’ils ont réellement pris le temps d’en apprendre davantage sur la région plutôt que de se fier uniquement à des stéréotypes.

Parmi ceux-ci, je pense que mon segment préféré est « El Gaucho Goofy ». Goofy a toujours été l’un de mes personnages Disney préférés et j’adore voir cette première itération de lui. Il est intéressant de voir les comparaisons entre le cowboy nord-américain et le gaucho sud-américain.

J’ai aussi beaucoup apprécié le segment «Aquarela do Brasil». Nous rencontrons Jose Carioca que nous reverrions dans «Les Trois Caballeros», qui est mon film préféré de l’époque de l’animation en temps de guerre de Disney. J’ai également renoué avec lui car il est apparu sur «Mickey et les Roadster Racers», que mon fils regarde religieusement.

Ce film ne dure que 42 minutes et je ne pense pas qu’il pourrait être plus long. Les pièces de liaison du voyage étaient un peu distrayantes. J’adore les parties animées, mais je ne me soucie pas vraiment des parties d’action en direct. C’est un film décent, mais c’est évidemment de la propagande, il est donc difficile de se rallier totalement à lui. Cela étant dit, j’aimerais voir ce film refait. De nombreux pays d’Amérique du Sud ont de beaux paysages qui méritent une animation mise à jour. Et, peut-être que cela peut être fait avec un récit plus établi plutôt qu’une simple série de courts métrages vaguement connectés. C’est un film qui a du potentiel, mais qui a besoin d’une mise à jour.

Classement: 2 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de «Saludos Amigos?»

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.