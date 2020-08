@ellieehiyarr TikTok

En 2017, Ellie Hiyar a été impliquée dans un drame assez grand et vraiment inutile impliquant Jack Grazer et Finn Wolfhard – ici c’est expliqué.

Ellie Hiyar a été filmée sous les projecteurs lorsqu’elle a commencé à sortir avec le jeune acteur populaire Jack Grazer il y a quelques années. Et malgré la rupture du couple il y a longtemps, leur drame est toujours un sujet de conversation brûlant sur Internet.

Si vous voulez savoir exactement ce qui s’est passé, nous avons tous les détails.

VIRAL: Aldi vs Brewdog reprend Twitter

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ellie Hiyar est une personnalité Instagram avec 27 000 abonnés sur l’application de médias sociaux. Cependant, elle n’a pas été active là-bas depuis très longtemps.

La jeune Américaine de 16 ans est surtout connue pour avoir fréquenté l’acteur Jack Grazer, mais depuis lors, elle n’a pas été beaucoup sous les feux de la rampe. Jack Grazer est un acteur de 16 ans de Los Angeles, célèbre pour avoir joué le rôle d’Eddie Kaspbrak dans l’adaptation cinématographique de Stephen King’s IT.

Ellie est toujours active sur son compte TikTok @ellieehiyarr, sur lequel elle poste assez régulièrement.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il y a des années, Ellie Hiyar était impliquée dans un drame assez grand mais vraiment inutile.

Quand elle sortait avec Jack Grazer, Ellie Hiyar aurait dit que quelqu’un appelé Finn Wolfhard était vraiment attirant. Finn est un acteur, musicien, scénariste et réalisateur canadien le plus connu pour avoir joué Mike Wheeler dans Stranger Things de Netflix.

Finn Wolfhard était vraiment de bons amis avec le petit ami d’Ellie, Jack Grazer, c’est pourquoi le drame s’est produit. Cependant, la plupart des captures d’écran partagées sur les réseaux sociaux montrant Ellie en train de parler de Finn se sont en réalité avérées fausses.

EXPLIQUÉ: « Pliez dans le fromage » TikTok devient viral

Ce contenu n’a pas pu être chargé

donc, ellie hiyar est la petite amie de jack grazer (de l’IT), mais elle est vv problématique et émotionnellement abusive – récemment, elle a dit des trucs sur finn wolfhard (dont les amis avec jack) dans dm’s et cela a été exposé et cela a rendu Jack très contrarié d’après ce qu’elle dit dans des dms plus exposés 🙁

– jayden (@jaydensivan) 12 novembre 2017