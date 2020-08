Chloe Knott – Danehouse / .

Fabinho a parlé sur le site officiel du club de Jurgen Klopp et de ce que le patron de Liverpool lui a dit de faire dans leur camp d’entraînement.

Le Brésilien a terminé sa deuxième saison en tant que Rouge et il a connu un énorme succès. Fabinho a remporté la Ligue des champions lors de sa première campagne et il a enchaîné avec une médaille de vainqueur en Premier League.

C’est un début de rêve pour l’ancien monégasque, mais il peut encore offrir beaucoup de choses. Les trois avant-trois célèbres de Liverpool obtiennent la plupart de leurs buts tandis que leurs arrières latéraux sont leurs principaux créateurs.

Fabinho, qui a joué au milieu de terrain central, n’a marqué que deux fois et fourni quatre passes décisives dans toutes les compétitions. C’est un faible rendement pour un milieu de terrain, mais c’est plus dû à la façon dont Klopp présente son équipe qu’aux performances de Fabinho.

Cependant, le Brésilien peut jouer plus avec des buts et il l’a montré avec deux frappes brillantes contre Manchester City et Crystal Palace en championnat la saison dernière.

Les fans de Liverpool aimeraient qu’il tente plus de hurleurs à longue portée à l’avenir et Klopp n’est pas différent.

Fabinho a déclaré: «Il (Klopp) parle toujours du fait que je dois tirer plus parce que j’ai cette qualité. Je vais essayer. Je sais que je peux faire ça, je dois essayer plus dans les jeux.

«Parfois, j’ai la chance de tirer plus de loin et je ne l’ai pas fait parce que je préfère passer. Mais j’ai marqué deux beaux buts la saison dernière et je dois juste m’entraîner et essayer un peu plus dans les matchs.

Fabinho tirer plus apporterait une nouvelle dimension au jeu de Liverpool, en particulier contre des équipes qui s’assoient et se défendent. Lorsque les attaquants des Reds ne peuvent pas pénétrer dans le dernier tiers, un piledriver à distance pourrait aider à sceller le jeu pour eux; quelque chose que Fabinho peut facilement réaliser.

Avec Klopp le pressant d’avoir beaucoup plus de pop au but, Fabinho pourrait bien figurer sur la feuille de match régulièrement, ce qui ne fera que faire de Liverpool une équipe plus forte alors qu’elle vise à conserver son titre de Premier League la saison prochaine.

