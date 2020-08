ACTUALISÉ: Facebook a supprimé une vidéo publiée par la campagne de Donald Trump parce qu’elle violait la politique du réseau social interdisant les fausses allégations sur le coronavirus. Le contenu en question était un clip vidéo d’une interview de Trump sur Fox News Channel mercredi, téléchargé par la campagne Trump, dans lequel il affirmait que les enfants étaient «immunisés» contre le COVID-19.

« Cette vidéo comprend de fausses déclarations selon lesquelles un groupe de personnes est immunisé contre le COVID-19, qui est une violation de nos politiques en matière de désinformation COVID nuisible », a déclaré un représentant de Facebook dans un communiqué.

Twitter mercredi soir a ensuite retiré la même vidéo, publiée par la campagne de réélection 2020 de Trump et tweetée par le président.

Le tweet «est en violation des règles de Twitter sur la désinformation du COVID-19», a déclaré une porte-parole de Twitter. « Le propriétaire du compte devra supprimer le Tweet avant de pouvoir à nouveau tweeter. » Dans ce cas, le propriétaire du compte est @TeamTrump, qui a initialement publié la vidéo.

Dans l’extrait de l’interview «Fox & Friends» dans les messages maintenant supprimés, Trump a déclaré: «Mon avis est que les écoles devraient ouvrir. Cette chose s’en va. Cela disparaîtra comme les choses disparaissent. Et je pense que les écoles devraient être ouvertes. Si vous regardez les enfants, les enfants sont presque – et je dirais presque, certainement – mais presque immunisés contre cette maladie. Si peu, ils sont plus forts, difficiles à croire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont un système immunitaire beaucoup plus fort que nous pour cela… Ils n’ont pas de problème. Ils n’ont tout simplement pas de problème… Ils sont pratiquement à l’abri de ce problème.

Il est faux de dire que les enfants sont «presque immunisés» ou «virtuellement immunisés» contre le COVD-19, selon des experts médicaux. Les enfants ont tendance à devenir moins malades lorsqu’ils sont infectés, mais ils peuvent quand même transmettre le virus à d’autres.

«Les enfants de tous âges peuvent contracter la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)», indique la clinique Mayo sur son site Web. Cependant, note la clinique Mayo, très peu d’enfants sont morts de la maladie et la plupart des enfants infectés «ne tombent généralement pas aussi malades que les adultes et certains peuvent ne présenter aucun symptôme».

La suppression par Facebook du message Trump mercredi était la première fois que le géant social prenait des mesures pour supprimer le contenu publié par le président sur la base de sa politique de désinformation sur les coronavirus.

Par ailleurs, le mois dernier, Facebook a retiré du service les publicités de la campagne Trump 2020 avec des symboles nazis pour avoir enfreint sa politique d’interdiction de la «haine organisée». Le triangle rouge inversé dans les publicités de Trump était un symbole nazi désignant les prisonniers politiques dans les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Facebook a également retiré des messages de Trump sur les violations du droit d’auteur, tout comme Twitter.

La porte-parole de la Maison Blanche, Courtney Parella, a déclaré dans un communiqué: «Le président déclarait un fait que les enfants sont moins sensibles au coronavirus. Un autre jour, une nouvelle démonstration du parti pris flagrant de la Silicon Valley contre ce président, où les règles ne sont appliquées que dans un seul sens. Les entreprises de médias sociaux ne sont pas les arbitres de la vérité. »

En avril, Facebook a adopté une politique visant spécifiquement à «arrêter la propagation de la désinformation et du contenu préjudiciable au COVID-19 sur nos applications». Facebook a déclaré à la fin du mois dernier qu’il commencerait à ajouter des étiquettes d’avertissement au contenu publié par des politiciens qui enfreindraient autrement ses politiques dans le cas où cela serait jugé dans «l’intérêt public», selon le PDG Mark Zuckerberg. C’est la même approche que Twitter a adoptée en juin 2019.

Cependant, Zuckerberg a souligné dans un article de blog qu’il n’y a «pas d’exemption de notoriété pour le contenu qui incite à la violence ou supprime le vote. Même si un politicien ou un responsable du gouvernement le dit, si nous déterminons que le contenu peut conduire à la violence ou priver les gens de leur droit de vote, nous supprimerons ce contenu. » De toute évidence, la politique de Facebook dans ce domaine s’étend également à la désinformation COVID-19.

Il y a deux mois, Zuckerberg a fait face à une réaction à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise pour n’avoir pris aucune mesure contre le commentaire de Trump du 29 mai, publié sur Facebook et Instagram, dans lequel il a déclaré à propos des manifestations de Minneapolis à la suite du meurtre de George Floyd par la police: difficulté et nous prendrons le contrôle mais, lorsque le pillage commence, le tournage commence. Je vous remercie! »

Twitter a caché le même message de «pillage et tirs» derrière une étiquette d’avertissement disant que cela violait sa politique interdisant la glorification de la violence.