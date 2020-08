Il y a quelques fois dans Le chroniqueur lorsque le chroniqueur titulaire, Femke Boot (Katja Herbers) devrait écrire, mais elle ne peut pas arrêter de vérifier – et d’être obsédée par – les médias sociaux. Comme de nombreux éléments du film, il s’agit d’un contenu hautement relatable qui se sent à l’écoute du moment politique et culturel actuel.

Cela suit parce que The Columnist est indéniablement un film sur la rage féminine. Pour le public qui attendait avec impatience des nouvelles de la jeune femme prometteuse de Carey Mulligan, longtemps retardée, The Chronist pourrait bien être le film pour combler ce vide. Le film est une interprétation satirique de l’impact négatif des médias sociaux sur la santé mentale ainsi qu’un traité sur l’expérience de la vie en ligne en tant que femme. L’attrait du film n’est cependant pas exclusivement lié au sexe; Le chroniqueur touchera une corde sensible avec tous ceux qui ont déjà rencontré des trolls, de la haine injustifiée ou des commentaires particulièrement malveillants en ligne.

Daan WindhorstLe scénario de Femke débute sur l’apparition de Femke dans un talk-show où elle plaide pour la gentillesse et la courtoisie en ligne. Elle a été la cible de trolls vils et misogynes après avoir publié un article appelant à la fin de Black Peter, un aliment de base du folklore de Noël où les citoyens néerlandais blancs se déguisent en blackface. Son «adversaire» dans l’émission est le romancier policier Steven Dood (Bram van der Kelen) qui la contrarie à l’antenne, mais explique plus tard son comportement comme rien de plus qu’un moyen de générer des ventes de livres.

Femke est également en train d’écrire un livre, mais à chaque tournant, elle rencontre des défis: en plus de son bloc d’écrivain et de son éditeur peu sympathique qui la harcèle pour avoir manqué les délais, personne ne soutient son ambition d’être franc ou politique. N’aider pas les choses est sa réalisation que son voisin Arjen Tol (Rein Hofman), qui semble gentil en personne, fait partie de l’armée d’hommes qui écrivent des tweets vulgaires et offensants à son sujet. Au début, Femke le secoue, mais la rénovation constante de la maison d’Arjen ruine sa concentration et sa nouvelle clôture laide lui bloque la vue.

Alors elle répond. Passive-agressive au début (elle prend une hache à la clôture la nuit). Puis avec plus de force: un jour, elle monte sur le toit et repousse Arjen, le tuant.

C’est une évolution à la fois choquante et hilarante car elle se produit de manière très factuelle. Au départ, il semble que tout l’incident ne soit que l’imagination de Femke. Mais ce n’est pas le cas et au décès d’Arjen, Femke trouve son salut: il n’ya pas de bruit gênant, le blocage de son écrivain se dissipe et le travail qu’elle produit est bien accueilli.

Jusqu’à ce qu’un nouveau commentateur en ligne attire son attention et qu’elle recommence à devenir obsédée.

Le chroniqueur adore jouer dans les eaux morales troubles des activités de Femke. D’une part, les hommes qu’elle cible sont des idiots méprisables et désinvoltes qui se recroquevillent, se plaignent et s’excusent quand elle les confronte en personne à propos de leurs actions en ligne. Au fur et à mesure que le film progresse, cependant, il devient de plus en plus clair que Femke se perd.

Cela est plus évident dans une intrigue B à faibles enjeux qui contraste l’ange vengeur de Femke avec sa fille au franc-parler Anna (Claire Porro), qui cogne la tête avec le directeur de son école (Harry van Rijthoven) sur les questions de liberté d’expression. La quête d’Anna pour contester les valeurs hypocrites et dépassées de son directeur l’amène à organiser une soirée de gala pour la liberté de parole, qui constitue une alternative non violente aux penchants meurtriers de Femke.

Un autre contrepoint, en particulier contre les accusations selon lesquelles le film peint «tous les hommes» à grands traits, est la romance de Femke avec Steven Dood. Le personnage se révèle rapidement n’avoir rien à voir avec la bite antagoniste qu’il jouait à la télé; en fait, il est un partenaire domestique incroyablement gentil et un père de substitution pour Femke et Anna. Son nom de famille adopté (qui se traduit par «Death» en anglais), sa moustache de guidon et son penchant pour s’habiller tout en noir sont tous des signes moins que subtils de Windhorst indiquant que nous ne devrions pas juger un livre par sa couverture. Dans The Columnist, tout le monde est à la fois plus compliqué qu’il n’y paraît et en même temps exactement ce que vous attendez.

Ce dernier point est sans doute là où le film faiblit un peu. Après un début solide, la moitié arrière du film se déroule exactement comme vous vous en doutez. La soif de sang de Femke entre inévitablement en conflit avec plusieurs événements importants de la «vie réelle» et son penchant pour cacher un doigt à chacune de ses victimes dans une boîte de pois surgelés conduit de manière prévisible aux hijinks attendus.

Pourtant, le film a un esprit mordant qui reflète très bien le moment actuel et Femke est une vitrine fantastique pour Herbers, dont le rôle dans Westworld pourrait difficilement être considéré comme charnu. Le plus: même si The Columnist est la proie d’un complot prévisible au troisième acte, il sort toujours avec un bang audacieux.