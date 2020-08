Fascination …, près de cinq heures de soirée cirque au rythme de la musique électronique

▲ Les organisateurs promettent une expérience amusante Photo gracieuseté d’Open Air

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Vendredi 7 août 2020, p. 5

Ce seront des jongleurs, des trapézistes, des artistes de rue et six animateurs DIY de Fascination. The Unexpected World, une grande fête plongée dans une ambiance de rétro-futurisme et de science-fiction (esthétique steampunk), qui fera vibrer demain l’esplanade de l’Arena Ciudad de México au format Drive in Show.

Dans ce festival thématique en direct, la magie, l’illusionnisme, ainsi que des éléments visuels attrayants se démarquent, qui, combinés à la musique, généreront une grande et créative célébration, a expliqué Nicolás Spitznagel, directeur de Glam Out. Il a souligné l’importance de Fascination …, dans sa troisième édition, qui durera près de cinq heures.

Dans le spectacle mixte «trois cultures se combinent, il y aura de la musique électronique, une scène avec un grand support, un écran géant et avec la nouveauté d’une place sur un côté de chaque voiture – une sorte de parc – pour que ceux qui y assistent puissent descendre et rester debout, sous des mesures de distance saine, entre chacun des véhicules ».

Avec des artistes en l’air, le feu et la jonglerie, a poursuivi Spitznagel, six diyéis nationaux seront présentés, trois d’entre eux émergents et très jeunes, en plus des représentants bien connus des platines, Mauricio Rebolledo, Paulo Rodríguez (Paulor) et Germán Anaya, qui Ils sont prêts à exciter les participants qui ne trouveront rien d’autre: de la magie, de la fête, des surprises et beaucoup d’avant-garde, avec un spectacle mixte pour adultes, qui sera une expérience amusante.

Nicolás Spitznagel a invité les participants à s’habiller avec ce look steampunk et à devenir l’un des personnages; aussi, ils arriveront dans leurs voitures et le plaisir s’intensifiera.

Théâtre drive-in

En revanche, l’alliance entre Cinemex et Open Air Mx a été annoncée pour exploiter le Cinemex Drive-in Theatre, à l’Arena Ciudad de México, lieu où il y a quelques semaines cette modalité cinéphile avait déjà commencé.

Maintenant, le panneau d’affichage sera plus robuste pour profiter de la magie du cinéma depuis votre voiture dans cette étape de confinement; sans perdre de vue que l’objectif principal de Cinemex est d’ouvrir des salles dès que l’État et les gouvernements fédéraux le permettent.

Le coût par voiture sera de 290 pesos et cinq personnes pourront y entrer et six dans le cas d’un camion à trois rangées. Le lieu a une capacité de recevoir 180 voitures, s’assurant que tout le monde peut bien voir et entendre la fonction de n’importe quel point du forum, ont-ils avancé.

Le public « profitera du confort de sa voiture, sans avoir à la quitter et avec un service personnalisé du personnel et des serveurs, qui s’approcheront des voitures pour proposer des produits de la confiserie ».

Ce projet, soutiennent les organisateurs, «est conçu pour que le client puisse profiter et se sentir en sécurité, en raison du fait que les mesures d’hygiène sont maintenues, la désinfection des pneus à l’entrée, des points de nettoyage spéciaux dans les salles de bains avec un gel antibactérien, un marquage de distance sain et les aliments préparés dans un environnement stérile. Les fonctions auront lieu à des moments différents, les vendredis, samedis et dimanches.

Fascination. Le monde inattendu sera présenté demain à l’Arena Ciudad de México à 22h30; les billets peuvent être achetés dans le système SuperBoletos; Sur la même plateforme, vous pouvez consulter les horaires des fonctions du cinéma Drive-in, dont le panneau d’affichage sera publié tous les mardis sur le site officiel openair.mx, sur la page Cinemex et sur les réseaux sociaux.