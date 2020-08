Mexico – Fernanda Castillo et Erik Hayser sera publié comme Patate. Ce vendredi, ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu’ils attendaient leur premier enfant.

Après six ans de fréquentation, le couple a annoncé qu’ils seraient très bientôt parents.

« Nous sommes trois, immensément heureux! »

Cela a été publié par Fernanda Castillo sur son profil Instagram comme son partenaire, qui a partagé deux images dans lesquelles ils sont observés tout en tenant l’échographie du bébé qu’ils attendent.

Voir ce post sur Instagram Nous sommes trois ♥ ️ Immensément heureux Un post partagé par Fernanda Castillo (@fernandacga) le 21 août 2020 à 9h20 PDT

Après la publication, de nombreuses célébrités telles que Mauricio Ochmann, Galilea Montijo, Luis Ernesto Franco et Mónica Huarte, les ont félicitées pour la bonne nouvelle

« Belle amie!!!!! Quelle joie! Félicitations à vous trois », a publié le chanteur Paty Cantú.

Les actrices Regina Blandón et Angelique Boyer, entre autres, ont félicité le couple et ont montré leur joie et leur surprise face à la grossesse de l’actrice.

En mai, Fernanda Castillo et Erik Hayser ont rapporté qu’ils s’étaient fiancés après six ans de fréquentation et qu’elle a montré la bague de fiançailles.

Les deux se sont rencontrés en 2014 après qu’Erik ait assisté à une pièce de théâtre à laquelle elle a participé et a ensuite commencé à sortir ensemble.

Voir ce post sur Instagram Merci de m’avoir offert les 6 meilleures années de ma vie. Merci de me choisir chaque jour comme votre partenaire de vie, d’être un enseignant, un ami, un confident, un amant et mon plus grand amour. Tu m’excites. Je t’aime de mon âme @fernandacga #FE Un post partagé par Erik Hayser (@erikhayser) le 2 juillet 2020 à 9h52 PDT

Fernanda Castillo fait actuellement la promotion du film Attention à ce que vous voulez, qui a été présenté en première dans les cinémas nouvellement ouverts, ce vendredi 21 août.

Il est également le protagoniste de la série Intimate Enemy.

Les carrières des deux ont excellé de façon exponentielle. Fernanda a réalisé plusieurs films et projets importants comme son intégration dans la deuxième saison de Monarca, une série produite par Salma Hayek.

Sa carrière a commencé lorsqu’elle a joué Mónica Robles dans la série « Le Seigneur des Cieux ».

Erik Hayser était l’un des personnages clés de la série mexicaine à succès Oscuro Desire, où il partageait les crédits avec l’ancien membre de RBD Maite Perroni et Alejandro Speitzer.

