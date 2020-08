Quand l’année a commencé, nous avons commencé à savourer avec folie que le circuit des festivals recommençait. Le tout bien distribué au cours de l’année pour pouvoir économiser quelques cinquièmes et aller danser au plus grand nombre. Mais cha-le … 2020 avait d’autres projets pour les amateurs de musique live. La pandémie est venue tout gâcher et cette nouvelle ne fait que le confirmer: le Tecate Emblema est reporté à 2021.

El Tecate quoi? Oui, l’emblème Tecate. Heureusement – et jusqu’à l’arrivée du coronavirus – nous vivions un moment spectaculaire au Mexique pour la musique live. Des festivals géants et des petits festivals partout. D’autres sont venus se présenter au public mexicain comme allait le faire le Tecate Emblema, et la vérité est qu’il allait le faire par la porte d’entrée.

Avec Vingt et un pilotes, Gwen Stefani, One Republic, Empire of the Sun et Carly Rae Jepsen, Tecate Emblema avait pour but d’organiser une fête idéale pour tous les mélomanes qui n’ont pas peur d’écouter toutes sortes de genres lors d’un festival. Ceux qui vont bouger le corps et laisser l’esprit voler. De la pop, du rock, de l’électronique, du reggaeton, du rap, du R&B et même de la musique alternative.

À l’origine, le Tecate Emblema devait être assemblé les 22 et 23 mai à l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Cependant, le célèbre COVID-19 a traversé la date jusqu’au 18 et 19 septembre. Mais le mal est venu, mes amis. C’est officiel. La danse est reportée à l’année prochaine.

Le festival Tecate Emblema est reporté à 2021.

En plus de la nouvelle de l’annulation, nous avons appris que les billets vendus seront valables pour l’édition 2021. Donc, si vous les avez là-bas, gardez-les avec votre âme car ils ont toujours la même valeur qu’avant: une très bonne fête. En ce qui concerne l’affiche de l’année prochaine, aucune information n’a été donnée à ce sujet. Nous devrons attendre les informations officielles dans les prochains jours.