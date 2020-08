Juste avant que Keanu Reeves ne redevienne un acteur à succès grâce à la franchise John Wick, l’acteur a joué dans The Legend of the Samuri (47 Ronin) en 2013, un film d’Universal Pictures qui a été un échec. Malgré cela, Deadline rapporte que le studio a donné le feu vert pour qu’une suite du film soit réalisée par la star de ‘Muln’ Ron Yuan.

Le nouveau film se déroulera 300 ans dans le futur, dans un monde cyberpunk exotique qui proposera une réinvention à la fois du premier film et du matériel original. En outre, le film incorpore des éléments d’horreur ainsi que ses éléments modernes de samouraï et de ninja.

«Je suis extrêmement excité de travailler avec Universal et l’équipe de production sur ce film d’un mélange de genres, d’arts martiaux, d’action, d’horreur et de cyberpunk», a déclaré Yuan. « Ce sera une course passionnante, intense et amusante pour les téléspectateurs du monde entier. »

La suite sera produite par John Orlando, Share Stallings et Tim Kwowk, avec Universal 1440 Entertainment également attaché à la production pour le studio original et Netflix prêt à distribuer le film. L’intention est de démarrer la production au début de 2021.

Carl Eric Rinsch fait ses débuts dans la réalisation avec ce film écrit par Chris Morgan et Hossein Amini. Situé au 18ème siècle au Japon, Keanu Reeves dirige le casting dans le rôle de Kai, un paria qui fait équipe avec Oishi (Hiroyuki Sanada), leader des 47 Ronin. Ensemble, ils essaieront de se venger du traître qui a tué leur maître et de les condamner à l’exil. Pour restaurer l’honneur de leur patrie, les guerriers se lancent dans une quête en proie à des épreuves capables de détruire n’importe qui d’autre.

Le film était un échec notoire pour Universal, avec de très mauvaises critiques et un montant brut qui atteignait à peine 150 millions de dollars pour un budget de 175 millions, ce qui en faisait l’un des plus gros flops au box-office de l’histoire.