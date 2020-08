David, Devindra et Jeff discutent de l’achat, de la location et de l’attente de Mulan sur Disney Plus. Découvrez pourquoi un seul des co-animateurs a eu un aperçu de la nouvelle émission Lovecraft Country. Pour la critique, les acteurs regardent She Dies Tomorrow, un film écrit et réalisé par Amy Seimetz.

Prises hebdomadaires:

Jeff – Cameo. Oui, je suis dessus!

Shownotes (Tous les horodatages sont approximatifs uniquement)

Ce que nous avons regardé (~ 30: 00)

David – An American Pickle, Lovecraft Country Episode 1 (première en ligne)

Devindra – Je serai parti dans le noir

Jeff – Un cornichon américain, Grand Designs,

Fonctionnalité (~ 1: 16: 00)

Elle meurt demain

Crédits:

Notre musique vient parfois du travail d’Adam Warrock. Vous pouvez télécharger notre chanson thème ici. Notre musique Slashfilmcourt provient de SMHMUSIC.com. Notre pare-chocs de spoiler vient du cinéaste Kyle Hillinger. Cet épisode a été édité par Beidi A.

