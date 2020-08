À l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Inde, le 15 août, nous avons décidé de préparer une introduction aux films en hindi pour ceux qui souhaitent se plonger dans l’une des plus grandes industries cinématographiques du monde. Nous l’avons limité aux films hindis de Mumbai (à l’exception de «Bombay») car l’Inde produit près de 2 000 films par an et est dans le business depuis le début du 20e siècle.

Anand

Ce drame de 1971 sur un patient cancéreux qui s’installe chez son médecin et change la vie de ce dernier est un film à trois mouchoirs rempli de lignes citées par Gulzar. Avec seulement quatre chansons, du compositeur Salil Chowdhury, et pas de danse dans cette histoire originale présentée par Amitabh Bachchan et Rajesh Khanna a été dirigée par le top helmer Hrishikesh Mukherjee. Disponible sur YouTube.

Bombay

Mani Ratnam a adapté cette histoire d’amour d’un couple interreligieux, dans le contexte des émeutes hindou-musulmanes de 1993 à Mumbai. Avec la musique d’AR Rahman, le film avec Arvind Swamy et Manisha Koirala a remporté des prix dans des festivals de cinéma et a été réalisé à l’origine en tamoul. Voyez-le sur Amazon Prime.

Deewar

Au cours des années 1970, l’un des couples les plus populaires était Amitabh Bachchan et Shashi Kapoor. Yash Chopra a dirigé cette histoire de deux frères, l’un est un flic et l’autre un criminel. Il présentait certaines des meilleures lignes du cinéma hindi et une scène de temple en voiture. Regardez-le sur YouTube.

Dilwale Dulhania le Jayenge

DDLJ, comme il était abrégé, a été un succès retentissant pour Aditya Chopra lors de ses débuts en tant que réalisateur. Avec Shah Rukh Khan et Kajol, l’histoire de la courtisane persistante qui non seulement séduit la fille, mais aussi son père a joué sans interruption dans Maratha Mandir de Mumbai pendant près de 20 ans. Disponible sur YouTube.

Dangal

Ce film d’autonomisation des femmes de 2016 met en vedette Aamir Khan en tant que père qui apprend à ses filles à lutter pour qu’elles puissent continuer à gagner des compétitions. Librement basée sur une histoire de la vie réelle, l’histoire a capturé le public non seulement en Inde, mais aussi en Chine.

Disponible sur Netflix

Hum Dil De Chuke Sanam

L’opus de Sanjay Leela Bhansali mettait en vedette Aishwariya Rai au centre d’un triangle amoureux avec Salman Khan et Ajay Devgan. Son personnage est marié à Devgan bien qu’il soit amoureux de Khan. Avec non seulement de superbes chansons, mais aussi des endroits fantastiques en Europe, le film a été un succès.

Disponible sur Eros Now avec les chaînes vidéo Prime.

Lagaan

Autre long métrage d’Aamir Khan, «Lagaan» de 2001 a été nominé pour l’Oscar de la langue étrangère après son accueil enthousiaste à Locarno. L’histoire d’un village indien dont les habitants se sont bagués pour battre les seigneurs britanniques lors d’un match de cricket afin d’éviter d’avoir à payer des impôts supplémentaires s’est avérée irrésistible. Il était parsemé d’airs chantables par AR Rahman. Regardez sur Netflix.

Mère Inde

Nargis a porté cette histoire avec un message sur les tactiques prédatrices des prêteurs d’argent. Jouant à Karlovy Vary en 1957, c’était le premier film indien à attirer une nomination aux Oscars. Un peu d’anecdote: Nargis et Sunil Dutt, qui jouait son fils, sont tombés amoureux pendant la production et se sont mariés peu de temps après. Voir sur Amazon Prime Video.

Reine

Produit par Anurag Kashyap et réalisé par Vikas Bahl, la comédie dramatique de 2013 a été le film d’évasion pour les deux principaux Kangana Ranaut, la reine titulaire, et Rajkummar Rao. Jiltée à l’autel, Rani décide quand même de faire le voyage de noces en Europe et découvre sa force intérieure et sa confiance. Disponible sur Netflix.

Sholay

Aucune introduction au cinéma hindi n’est complète sans «Sholay» de 1975, une adaptation indienne de «Seven Samurai» et «The Magnificent Seven». Cependant, au lieu de sept hommes, seuls deux s’attaquent aux dacoits qui harcèlent un village dans ce film typique de «masala» réalisé par Ramesh Sippy, produit par son père, GP Sippy, avec dialogue de Salim-Javed et musique de RD Burman. La distribution des étoiles comprenait Amitabh Bachchan, Dharmendra, Sanjeev Kumar, Jaya Bhaduri, Hema Malini et Amjad Khan. Regardez sur Amazon Prime.