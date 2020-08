«Traveller», le premier grand crédit à l’écran de «The Crying Games» Neil Jordan, le premier long métrage du Canadien Denis Coté «Drifting States» et «The Place Without Limits» d’Arturo Ripstein, un film LGBTQ mexicain de 1977, sont trois titres présentés dans le programmation inaugurale de la section Heritage Online du Festival de Locarno.

Une autre comédie transgenre égyptienne de 1954, «Miss Hanafi», souligne la richesse des découvertes offertes par Heritage Online, une base de données numérique et une salle de projection rassemblant des détails sur des catalogues de films classiques du monde entier, facilitant le travail des acheteurs, en particulier des plateformes de VOD en recherche. des titulaires de droits sur les titres patrimoniaux.

Heritage Online se lance pleinement samedi avec la distribution à ses abonnés d’une newsletter dans laquelle les entreprises détaillent leur offre sur le site, ainsi qu’un panel sur la distribution de films patrimoniaux.

Destiné à «établir une boucle entre l’industrie du patrimoine et les plateformes de streaming» en clarifiant la propriété des droits, le site se lance avec des détails film par film d’environ 20 catalogues de films classiques et une salle de projection avec environ 45 titres, explique Markus Duffner, Heritage Online responsable de programme et co-fondateur de la plateforme VOD spamflix.com. Le site restera ouvert aux abonnés toute l’année.

Réalisé par Joe Cornerford, et lauréat d’une mention spéciale au Festival de Locarno en 1982, «Traveller», un thriller décalé aux nuances politiques, suit un jeune couple de voyageurs irlandais dont le voyage de contrebande de Limerick à Strabane se transforme en vol et meurtre. Le film est présenté sur Heritage Online par le British Film Institute.

Le film qui a lancé la carrière de Coté en tant que cinéaste international, remportant le Golden Leopard dans la section vidéo de Locarno en 2005 («Je n’étais personne en 2005», dit Coté) «Drifting States» a été restauré par Elephant, le fonds soutenu par l’État québécois axé sur la redécouverte, la préservation et la restauration de l’histoire du cinéma canadien-français.

Le film est sorti sur diverses plateformes de VOD au Canada le 6 août, avec Heritage Online qui a accueilli la première internationale de la restauration.

«Espérons que certaines plateformes en ligne pourraient être intéressées. Je suis juste très heureux que ce film à très petit budget, réalisé en MiniDV à l’époque, soit maintenant mis à niveau en HD – nouveau look, nouveau DCP, nouveau lifting », a déclaré Coté à Variety.

Le passé n’est pas un pays si étranger. Il y a des décennies, des cinéastes isolés exploraient déjà la diversité sexuelle, par exemple. Certains de leurs films semblent avoir résisté à l’épreuve du temps. Présenté par Imcine du Mexique, «The Place Without Limits» de Ripstein, sur un bordel homosexuel que madame terrorisé et épris d’un chauffeur de camion macho, est «l’un des plus grands joyaux du cinéma mexicain – je pense que tout le monde serait d’accord là-dessus – un film qui défie [conservative] moralité de l’époque », dit Fernanda Rio d’Imcine.

Mlle Hanafi Crédit: Mad Solutions

Écrit et produit par Galil al-Bendari, réalisé par Fatin Abdel Wahab, et présenté à Locarno par le Centre du cinéma arabe, 1954 La comédie égyptienne «Miss Hanafi» tourne sur un homme soumis à une opération urgente de changement de sexe, devenant Miss Hanafi . Ses deux anciens amis masculins se disputent maintenant l’amour et la main de Hanafi.

La première gamme Heritage Online couvre une vaste gamme. Certains titres sont des classiques reconnus: James Ivory, nominé aux Oscars, «The Bostonians», qui fait partie de la bibliothèque Merchant Ivory Productions du Cohen Media Group; «Distant Voices, Still Lives» de Terence Davies, géré par BFI; 1983 de l’auteur suisse Alain Tanner «Dans la ville blanche»; et de nouvelles restaurations dans la Cohen Film Collection, réalisée par la Cineteca di Bologna, du «College» et du «Go West» de Buster Keaton.

D’autres titres HO incluent des films moins connus ou encore peu vus d’auteurs de haut niveau, tels que «The Terrorizers», le troisième long métrage d’Edward Yang, un récit cryptique de quatre étages sur le malaise urbain, le crime et la violence finale d’un des chefs de file du cinéma taïwanais moderne.

Intramovies mettra en vedette deux premiers titres de l’Italien Nanni Moretti, dont la comédie-mystère « Bianca » de 1984, qui a d’abord fait équipe avec la réalisatrice-comédienne Laura Morante avant leur collaboration à la Palme d’Or 2001 à Cannes, « The Son’s Room ».

D’autres titres ont fait sensation en leur temps, comme «Au Nom de Christ» du réalisateur ivoirien Roger Gnoan M’Bala, une satire des cultes religieux africains coproduite par la Suisse Amka Films qui a remporté le prix du meilleur film au Festival du film Fespaco en 1993.

Nouvel outil pour l’industrie cinématographique classique, Heritage Online suggère également que l’industrie cinématographique classique est toujours en croissance. Une grande partie de cette expansion a maintenant lieu en dehors de ses centres établis des États-Unis et de la France, dans des territoires tels que l’Amérique latine, le monde arabe et l’Europe de l’Est.

«Miss Hanafi» provient de la bibliothèque de la radio et de la télévision arabes (ART) présentée à Locarno par le Centre du cinéma arabe, dont le partenaire, Mad Solutions, a récemment conclu de gros contrats avec ART et la multinationale panarabe Rotana.

Les faits saillants de ce dernier incluent «Chitchat on the Nile» de 1971, basé sur le roman du lauréat du prix Nobel égyptien Naguib Mahfouz.

L’institut mexicain du cinéma Imcine intensifie également son programme de numérisation et de restauration, sa gamme de 27 titres de Locarno comprenant six titres d’Arturo Ripstein, dont un autre joyau, «The Castle of Purity», «Bajo la Metralleta» de 1983, de Felipe Casals, un réalisateur admiré par Alfonso Cuarón; et «La passion de Bérénice», un thriller dramatique effrayant en cours de numérisation de Jaime Humberto Hermosillo, décédé le 13 janvier.

Connaître la demande internationale de titres sert de thermomètre pour savoir quoi restaurer, explique Jannike Curuchet d’Imcine.

La grande question, qui sera débattue lors d’une table ronde animée par Nick Vivarelli de Variety, est de savoir si l’avènement d’une panoplie de nouvelles plates-formes de VOD peut également représenter un quelconque retour substantiel pour les détenteurs de droits de films classiques.

The Place Without Limits Crédit: Imcine