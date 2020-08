L’annonce PlayStation 5 de Sony incluait de nombreux jeux qui ont contribué à leur garantir davantage tout le soutien dont ils avaient besoin de la part de leur base de fans déjà dédiée. Des titres énormes comme Ratchet et Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West et le remake tant attendu de Demon’s Souls ont injecté du battage médiatique dans le monde du jeu à une époque où cela compte le plus.

La domination de Sony sur le contenu exclusif n’a rien de nouveau, bien sûr, car la PlayStation 4 abritait une énorme collection d’exclusivités propriétaires et des tonnes d’exclusivités chronométrées pour les principaux jeux tiers et DLC. Mais l’entreprise n’est pas disposée à se reposer sur ses lauriers et semble avoir l’intention de resserrer encore davantage son emprise à l’approche de la prochaine génération de matériel. Dans peut-être leur mouvement le plus important depuis un certain temps, ils ont récemment obtenu Spider-Man en tant que personnage exclusif à la PS5 dans le prochain Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics, laissant la Xbox sans contenu exclusif pour le titre très attendu.

Maintenant, si l’on en croit le plus fiable Navtra, Sony a peut-être même décroché l’exclusivité chronométrée pour un titre inopiné dans l’une des franchises les plus réussies du jeu. Dans un article récent sur ResetEra, Navtra affirme que Final Fantasy XVI devait être montré à côté de l’annonce de la PS5 et qu’il comporterait une sorte d’exclusivité PS5, bien qu’il semble que les détails soient encore indéterminés pour le moment.

XVI est réel. Il devait être annoncé lors de l’événement de juin. C’est censé être plus proche que la plupart des gens ne le penseraient. Il a une sorte d’exclusivité PS5 (c’était vague à l’époque mais cela semble être une exclusivité à plein temps maintenant). Et je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas encore annoncé.

Navtra a prédit avec succès plusieurs jeux qui se présenteraient à la révélation de la PS5 et l’exclusivité Spider-Man susmentionnée pour PS4, ce qui ajoute une certaine crédibilité à cette rumeur. En outre, le remake de Final Fantasy VII, qui a remporté un franc succès cette année, est déjà une exclusivité chronométrée pour la PS4 jusqu’en mars 2021, et la franchise a une longue histoire avec les plates-formes Sony, il n’est donc pas exagéré de supposer que Final Fantasy XVI peut également être exclusif à la PS5 pendant une période indéfinie.