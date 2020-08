Peu importe que nous soyons en quarantaine depuis une semaine ou 4 mois. La musique est et a toujours été notre sauveur ces jours de confinement. Par conséquent, nous voulons vous apprendre Nouvelle collaboration de FKA Twigs avec le rappeur émergent de TikTok (et incontournable) 645AR.

En juillet, FKA twigs a partagé un studio avec Kanye West et Ty Dolla $ ign sur le single collaboratif «Ego Death». Maintenant, la star du R&B est de retour avec un autre invité de marque, cette fois apparaissant sur «Sum Bout U», le nouveau single du rappeur 645AR.

Né dans le Bronx, mais élevé à Atlanta, 645AR représente fièrement son style de rap unique en affinant les voix en autotune. Tout au long de «Sum Bout U», vous remarquerez son style unique dont même les brindilles FKA sont victimes: sa voix hurlante. Les deux échangent, alors qu’ils s’entremêlent, leurs voix aigües, alors qu’ils aspirent et ont soif l’un pour l’autre: «C’est quelque chose pour toi / Tu me fais quelque chose, me fais sentir quelque chose / Ce que je ressens pour toi, personne ne prendra votre place ».

645AR est l’artiste le plus contemporain dont on puisse parler aujourd’hui. Sa discographie se concentre sur 2020, mais elle a été d’une qualité suffisante pour travailler avec les succursales FKA. Les succès passés, et avec lesquels il a été possible de se positionner sur la scène, avec « Yoga » et « 4 Da Trap ». Deux chansons qui collent au R&B avec de fortes touches de trap et de rap. Bien sûr, sa voix est de loin la plus distinctive.

Contrairement à ces singles, « Sum Bout U » canalise une ambiance R&B plus stable, peut-être pouvons-nous y voir la cuillère du créateur de Magdalane. « Je récupère le vrai R&B »a déclaré le musicien viral croissant sur TikTok dans un communiqué. « Un cri aux succursales FKA. » Écoutez-le ici et soyez surpris par la voix des deux:

Au cours de la star britannique FKA twigs, début juillet ils nous ont surpris avec leur nouveau documentaire Nous sommes le Womxn. Ce projet a amené FKA à Atlanta pour exécuter une danse sacrée de la lune avec la guérisseuse spirituelle Queen Afua. L’expérience a abouti à une compréhension approfondie et accrue d’elle-même et de sa féminité.

We Are The Womxn a marqué la fin d’un projet très sombre et difficile, mais aussi responsabilisant et transformateur pour Brindilles FKA. Le chapitre de Madeleine 2019 et «Sum Bout U» le début de leurs nouveaux projets.