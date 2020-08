Le roi de l’impossible Flash Gordon est de retour et meilleur que jamais avec Boss Fight Studio. Ils ont annoncé deux nouveaux chiffres pour leur H.A.C.K.S. Ligne de figure à l’échelle 1 / 18e. Nous avons récemment vu que Zorro et son fidèle destrier rejoignent cette lignée que les fans peuvent trouver ici. Nous venons également de découvrir que The Umbrella Academy de Netflix obtiendra sa propre ligne de figurines de Boss Fight l’année prochaine, que vous pouvez préparer ici. Les fans qui attendent avec impatience cette ligne voudront vérifier leur dernier chiffre pour savoir que la licence est entre de bonnes mains.

Flash Gordon et Ming l’impitoyable sortent tout droit de la bande dessinée pour ces deux personnages. Remplis de détails et d’accessoires, les deux figurines sont prêtes à se battre. Les deux figurines à l’échelle 1/18 recevront une épée, un pistolet laser, une ceinture avec gaine et un support de figurine pour l’affichage. Chaque figurine sera au prix de 25,99 $ s’il est prévu de sortir entre avril et juin 2021. Les précommandes sont en direct pour Botha et peuvent être trouvées ci-dessous.

Héros H.A.C.K.S. Flash Gordon – Flash Comique

« Flash Gordon’s Alive ???? Cette version de Flash est tout droit sortie de la populaire série de bandes dessinées – prête à se battre pour le bien de tous sur Mongo! Faisant partie de la ligne Hero HACKS, cette figurine est compatible HACKS, vous permettant de échangez des pièces parmi la vaste gamme de figurines et d’accessoires disponibles dans l’univers Vitruvian HACKS. Cette figurine colorée est équipée pour le combat avec un pistolet laser, une épée, une ceinture avec étui et étui, et un support de figurine pour l’affichage. «

Héros H.A.C.K.S. Flash Gordon – Comic Ming l’impitoyable

« Dirigeant la planète Mongo et sa capitale Mingo City, Ming l’impitoyable est prêt à faire la guerre à Flash et à son équipage. Ce tyran diabolique ne s’arrêtera pas tant que son ennui n’aura pas été guéri par la bataille. Faisant partie de la ligne Hero HACKS, cette figurine est HACKS compatible, vous permettant d’échanger des pièces parmi la large gamme de figurines et d’accessoires disponibles dans l’univers Vitruvian HACKS. Ce Ming est tout droit sorti de la série BD, coloré et tellement amusant! Il est équipé de son épée, pistolet laser, cape , ceinture avec gaine et support de figurine pour affichage. «

