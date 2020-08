Malgré l’investissement de ressources dans Atresplayer Premium, Atresmedia n’oublie pas Flooxer, son autre plateforme numérique. En accord avec ton esprit de jeunesse, L’un des nouveaux titres qui arrivera au service sera « La reine du peuple », la comédie rurale qui a commencé à tourner aujourd’hui à Noblejas (Tolède), où l’équipe travaillera au cours des prochaines semaines.

Raúl Navarro avec le casting de ‘La reina del pueblo’

Cette production Atresmedia TV et Lacoproductora en collaboration avec Estela Films a Raul Navarro, nominé pour un Emmy International pour «The End of Comedy», en tant que créateur, réalisateur et scénariste, basé sur une idée originale de Víctor Santos. Quant à son casting, « The People’s Queen » a réuni de jeunes interprètes tels que Lucía Caraballo, Omar Banana, Ana Jara, Cristina Colom, Helena Ezquerro et Máximo Pastor, qui posent dans l’image ci-dessus.

Les quatre premiers acteurs donnent vie à un groupe d’amis de 18 ans qui vivent à Polvaredas de la Sierra, une ville fictive dont les fêtes patronnes seront le cadre principal de la fiction, puisque son protagoniste, Inma, aspirera à être couronnée reine des fêtes pour réaliser le rêve de sa mère. Dans cette rude compétition, elle sera accompagnée de ses amis: l’influenceuse Nicole, la vivante Javi et l’activiste Estefi.

Escouade de noms connus

Aussi, ce jeune casting sera soutenu par des vétérans du petit écran tels que Canco Rodríguez, Alberto Casado, Melani Olivares, Raúl Cimas et Roberto Álamo, qui complètent l’équipement qui sera placé devant les caméras. Le résultat peut être vu sur Flooxer, où «Paquita Salas» est née à l’époque et qui abrite actuellement des titres tels que le pari transmédia «Plus de 100 mensonges».