Le reportage à micro-budget «Focus, Grandma» du scénariste bosniaque Pjer Žalica est une comédie noire qui se déroule à Sarajevo au printemps 1992, lorsque des membres d’une famille dysfonctionnelle sont convoqués au lit de leur matriarche mourante. Alors que les frères et sœurs et leurs conjoints arrivent de régions éloignées de la Yougoslavie, leurs querelles et leurs méandres dans le passé, ainsi que leurs machinations sur l’héritage anticipé, les distraient de la vue d’ensemble de ce qui se passe dans leur pays.

Bien que le scénario semble un peu familier et que l’humour soit moins vif que dans le premier album de Žalica «Fuse», il y a un plaisir considérable à regarder les joueurs talentueux de l’ensemble. Cette attraction d’ouverture de la 26e édition désormais numérique du festival de Sarajevo est disponible pour être visionnée dans le monde entier via la plateforme en ligne du festival.

Après que le médecin de famille sympathique (Izudin Bajrović) se soit rendu au domicile de Marija, la grand-mère titulaire (la légendaire artiste serbe Mira Banjac, qui est toujours active à près de 90 ans) et déclare que son heure est proche, ses cohabitants agités, sa fille Kika (Jasna Žalica, un pilier bien-aimé des films de son mari pilote) et son compagnon maladroit Muhamed (Emir Hadžihafizbegović, peut-être l’acteur le plus omniprésent de Sarajevo), commencent à convoquer le reste du clan. Heureusement, la sœur de Kika de Croatie, la cynique Aša (Alma Prica), et sa fille très compétente Juca (Jadranka Đokić) sont déjà en visite, sous le couvert d’une autre course.

Alors que Kika et Aša échangent leurs souvenirs, une image se dessine d’une famille malheureuse souffrant sous la coupe de Marija colérique, qui était méchante et interférente, capable de faire dérailler leurs espoirs et leurs rêves avec une phrase flétrissante. Leur père bien-aimé, un artiste, était un prisonnier politique de longue date, réduisant les opportunités pour la famille. Pendant ce temps, leur frère aîné, qui n’a pas pu être admis à l’école de pilotage, s’est enfui en Italie.

Les favoris apparents de Marija sont sa plus jeune fille Suzana (Dženita Imamović) et l’imposant et rusé mari de Suza Bane (Branislav Popović) du Monténégro sauvage. Mais tout aussi rusée est sa belle-fille serbe Stojanka (Vedrana Božinović), la femme de Damir (Admir Glamočak) au faible volonté. Kika note sournoisement à Aša que leur frère «ne peut même pas péter sans sa femme».

Alors que Bane et Stojanka conspirent sur une éventuelle nouvelle volonté pour Marija, d’autres secrets et mensonges se révèlent. Pendant ce temps, la vision plus claire d’Aša des événements actuels est confirmée par des incidents plus près de chez elle.

Žalica, qui est également active en tant que documentariste et professeur à l’Académie des arts du spectacle de Sarajevo, n’a pas dirigé un long métrage de fiction depuis «Days And Hours» de 2004. «Grand-mère» se déroule à une époque plus innocente, alors que la République de Yougoslavie n’était pas encore complètement éclatée et que le dialogue révèle les croyances contradictoires de la famille élargie, vues qui ont ensuite été exploitées par les nationalistes des différents côtés. Pendant ce temps, des événements horribles tels que le siège de Dubrovnik sont rejetés comme des événements qui ne pourraient jamais se produire à Sarajevo, multinationale et multiconfessionnelle.

Le groupe d’étoiles de thesps, certains bosniaques, d’autres de Croatie, du Monténégro et de Serbie, semblent tout à fait en phase avec les intentions du réalisateur et semblent aimer jouer les uns contre les autres.

Avec un budget serré, Žalica utilise intelligemment un seul endroit, les collines au-dessus de Sarajevo, domicile de Marija. Bien qu’il photographie principalement dans des intérieurs claustrophobes (chambres à coucher, en particulier celles de Marija où la famille est aux aguets de la mort, le sous-sol où Damir découvre des papiers cachés sous un buste de Tito, et le salon et la cuisine), la caméra professionnelle du directeur de la photographie Almir Đikoli prend parfois un Bienvenue à l’extérieur sur le porche, les marches et l’allée.

Le film est produit par les hauts dirigeants du festival de Sarajevo – Mirosad Purivatra, le réalisateur; Amra Bakšic Čamo, responsable de Cinelink; et Jovan Marjanović, le chef de l’industrie – dans le cadre d’une initiative à petit budget visant à garantir que du cinéma de qualité soit produit régulièrement à Sarajevo. «Focus, Grandma» est le deuxième titre à émerger de l’entreprise après «A Good Day’s Work» de Martin Turk (2018). Un troisième long métrage non encore annoncé doit être tourné l’année prochaine.