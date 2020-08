«Folklore» de Taylor Swift a passé une deuxième semaine attendue au sommet du classement des albums aux États-Unis. Sa deuxième trame a vu 139 700 unités d’albums s’ajouter à son total, après un début de la première semaine de 852 700. Les deux semaines combinées ont mis son total à un peu moins d’un million d’unités d’albums.

Le seul album qui a fait ses débuts dans le top 10 du palmarès des albums Rolling Stone a grincé – c’était le retour de Brandy, « B7 », entrant au n ° 10 avec 25 200 unités d’albums.

Faisant également un retour d’enregistrement après une longue mise à pied, Alanis Morissette est revenue avec «Such Pretty Forks in the Road», s’inclinant au n ° 15 avec 21 700 unités d’albums.

Le prochain premier plus haut – chronométré, officiellement ou non, au 25e anniversaire de la mort de Jerry Garcia – était un album live des Grateful Dead, au n ° 27: «Dave’s Picks Volume 35: Philadelphia Civic Center, Philadelphia, PA – 4/20/84 », avec 18 300 unités d’album. Étant donné que la sortie n’était pas disponible pour le streaming ou pour la vente de chansons individuelles, 100% de ces unités étaient des ventes d’albums purs.

Le top 10 était à peu près le même que ces dernières semaines, avec des albums posthumes de Pop Smoke et Juice WRLD aux numéros 2-3 (et leurs unités d’albums pas trop espacées à 93K et 85K, respectivement) et le « Hamilton », L’album de la distribution connaît toujours une résurgence de la version filmée de Disney Plus au numéro 4 (avec 64 500 unités d’album). Les rapatriés dans le top 10 sont complétés par Lil Baby, DaBaby, Gunna, Harry Styles et Post Malone aux numéros 5-9.

Lorsque les unités d’albums pour «Folklore» de Swift sont ventilées, la collection s’est vendue 36 900 autres en ventes d’albums complets, a ajouté 24 500 ventes de chansons individuelles et a vu des flux de 123,6 millions. Le chiffre des ventes d’albums est susceptible d’augmenter la semaine prochaine, alors que les éditions de CD arriveront dans les rayons des magasins vendredi, après que «Folklore» était auparavant disponible à la vente uniquement sous forme d’album numérique ou pour des commandes à l’avance de copies physiques.

Sur le palmarès des chansons de Rolling Stone, Swift a perdu ses premières places au cours de la semaine 2, alors que «Cardigan» est passé du n ° 1 à un n ° 4 toujours impressionnant et que «The 1» était juste derrière comme le plus populaire des non-singles de l’album. au n ° 5. Les deux chansons avaient des flux de 14,9 millions et 14,5 millions, respectivement. «Exile», sa collaboration avec Bon Iver, est en train de devenir le troisième numéro le plus populaire de l’album alors que les ventes de titres individuels vont, en arrivant au n ° 12 dans sa deuxième semaine avec 11,7 millions de flux.

N ° 1 du palmarès des chansons, «Rockstar» de DaBaby avec Roddy Ricch fait son retour inévitable au premier rang, avec 19,9 millions de streams. Il est suivi de «Whats Poppin» de Jack Harlow avec DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne.

La première première du palmarès des chansons est «My Future» de Billie Eilish, n ° 3, avec 15,8 millions de streams.

Le deuxième arc le plus élevé appartenait à « Move Ya Hips » d’A $ AP Ferg avec Nicki Minaj et MadeinTYO au 16e rang. Le duo country-pop Dan + Shay a fait ses débuts dans la ballade « I Should Probably Go to Bed » au numéro 27 – la seule autre première chanson dans le top 50.