Le créateur de «Fortnite», Epic Games, peut-il à lui seul augmenter la «taxe» de longue date de 30% sur les applications prélevée par Apple et Google – des frais qu’Epic qualifie de «exorbitants» et le résultat d’un «monopole illégal»? Tout le monde ne pense pas que les chances sont en faveur d’Epic.

Dans une campagne hautement orchestrée jeudi, Epic Games a lancé la bataille juridique – et des relations publiques – en annonçant qu’il offrait aux utilisateurs de «Fortnite» une réduction de prix de 20% s’ils achetaient directement la devise du jeu dans l’application, en contournant les deux grandes applications. magasins. Invoquant la violation de leurs règles, «Fortnite» a été rapidement banni de l’App Store d’Apple et de Google Play. Et c’est exactement ce que le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, et son équipe s’attendaient à ce qu’il se produise.

Le démarrage de «Fortnite» hors des magasins d’applications a donné à Epic l’ouverture dont il avait besoin pour poursuivre les deux sociétés, alléguant un comportement anticoncurrentiel et une concurrence déloyale.

«Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser complètement les deux marchés et empêcher les développeurs de logiciels d’atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs de ses appareils mobiles (par exemple, iPhone et iPad) à moins qu’ils ne passent par un seul magasin contrôlé par Apple, l’App Store, où Apple impose une taxe oppressive de 30% sur la vente de chaque application », déclare Epic dans le procès contre Apple.

Le Google Play Store équivaut également à un monopole, représentant plus de 90% des téléchargements d’applications Android, déclare Epic dans la plainte contre Google. Les développeurs d’applications qui distribuent via le Google Play Store ne sont pas autorisés à proposer d’autres options de traitement des paiements que celles de Google.

Dans un élan de jujitsu montrant que le combat «Fortnite» consiste autant à rallier les fans – et à gagner cela devant l’opinion publique – Epic Games, à la manière du jujistu, est devenu une rhétorique idéaliste utilisée par Apple et Google contre les deux géants.

Hier, Epic a publié «Ninety Eighty-Fortnite» (photo ci-dessus), une parodie de la célèbre publicité orwellienne du Super Bowl «1984» d’Apple dans laquelle la société s’est présentée comme l’opprimé libre-penseur du Big Brother d’IBM. Aujourd’hui, selon Epic, Apple agit comme Big Brother. «Epic demande respectueusement à la Cour d’interdire à Apple de continuer à imposer ses restrictions anticoncurrentielles à l’écosystème iOS et de s’assurer que 2020 n’est pas comme« 1984 »», déclare la société dans la plainte d’Apple.

Pendant ce temps, citant le principe fondateur de Google «Don’t Be Evil», Epic Games déclare dans ce procès: «Vingt-deux ans plus tard, Google a relégué sa devise presque après coup, et utilise sa taille pour faire du mal à ses concurrents, innovateurs, clients et utilisateurs sur un grand nombre de marchés qu’elle est devenue monopolisée. »

Les poursuites Epic avaient apparemment pris des mois dans la rédaction, et la société a enrôlé des avocats antitrust de renom, dont Christine A. Varney de Faegre Drinker Biddle & Reath, qui était le procureur général adjoint des États-Unis pour la lutte antitrust dans l’administration Obama.

De telles poursuites antitrust par des entreprises privées ne sont pas inhabituelles. Mais ce qui était atypique, c’était l’attaque hautement coordonnée d’Epic et le fait que la société ne demande que des injonctions plutôt que des dommages pécuniaires spécifiques, a déclaré Rebecca Allensworth, professeure à l’Université Vanderbilt, spécialisée dans le droit antitrust.

«Epic envoie un message clair: il ne cherche pas à remédier à certains dommages spécifiques à ‘Fortnite’, mais il prend plutôt en charge [Apple and Google’s] monopole au sens large », a déclaré Allensworth.

Le gambit légal d’Epic est également stratégiquement programmé pour suivre l’audience antitrust de la Chambre du mois dernier au cours de laquelle les pratiques prétendument anticoncurrentielles de l’App Store d’Apple, en particulier, ont été mises au microscope. Dans sa plainte contre Apple, Epic a cité la critique du représentant Hank Johnson (D-Ga.), Qui a souligné que les développeurs d’applications « n’ont pas d’autre choix que d’accepter [Apple’s policies] ou ils doivent quitter l’App Store. C’est une énorme puissance. »

Pour gagner le procès contre Apple, Epic devra montrer que les politiques d’Apple ne concernent pas seulement les revenus que représente la commission de 30%, «mais visent plutôt à garder des concurrents comme Epic – des plates-formes qui pourraient concurrencer ‘l’écosystème’ d’Apple – de gagner des parts de marché », selon Allensworth.

Epic adopte une approche juridique intéressante en alléguant que l’iOS d’Apple est une «installation essentielle». Allensworth a déclaré que c’était une doctrine antitrust qui avait été défavorisée au début des années 2000, mais «pourrait faire son retour à la lumière des problèmes de concurrence que nous savons mieux reconnaître dans les plates-formes numériques dominantes».

Le défi «Fortnite» pour les magasins d’applications Apple et Google n’est «pas noir et blanc, mais plein de gris, et il répond à l’opinion publique, à la pression politique et aux changements économiques et technologiques», a-t-elle noté.

En d’autres termes, l’affaire n’est pas un slam-dunk. Et la tentative d’Epic de percer l’édifice de l’App Store d’Apple et de Google Play est longue, selon l’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives.

« [L]Par exemple, Apple a défendu avec succès son fossé App Store encore et encore, cette fois n’étant pas différent à notre avis », a écrit Ives dans une note de recherche. Il a qualifié la situation de «jeu de poker à enjeux élevés»: «Apple doit s’assurer que le défi Epic, qui arrive à point nommé compte tenu des remous antitrust et de l’opposition croissante à la Big Tech au sein du Beltway, ne crée pas un effet d’entraînement que les développeurs globalement surveillent attentivement. »

Par ailleurs, Apple et Google font partie des entreprises technologiques ciblées par diverses enquêtes antitrust gouvernementales, notamment par le ministère de la Justice, la FTC et les procureurs généraux des États. En juin, l’Union européenne a officiellement ouvert une enquête antitrust sur les pratiques commerciales de l’App Store d’Apple, à la suite d’une plainte de Spotify.

Et en 2018, Apple a été victime d’un recours collectif alléguant que l’App Store exploite un monopole illégal sur les applications iPhone, que la Cour suprême a autorisé l’année dernière à poursuivre.

« La tolérance du public américain pour les violations des lois antitrust et le contrôle des monopoles diminue rapidement », a déclaré vendredi Sandeep Vaheesan, directeur juridique du groupe de défense progressiste Open Markets Institute. «La récente audience Big Tech était le cri de ralliement dont les Américains avaient besoin, et nous voyons un gain rapide. Ce procès entre Epic Games et Apple incarne les graves dangers posés par des ventes liées incontrôlées et d’autres pratiques d’exclusion des monopoleurs et d’autres entreprises dominantes.