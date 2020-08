Epic Games a annoncé qu’à partir de maintenant, le prix des dindes à Fortnite est réduit de 20% sur toutes les plateformes, à part ça maintenanta il y aura une option de paiement direct sur Android et iOS comme une protestation contre les frais exagérés facturés par Apple et Google.

Fortnite est, aujourd’hui, le Battle Royal le plus important au monde avec plus de 350 millions de comptes enregistrés et c’est l’un des jeux vidéo les plus lucratifs bien qu’il soit totalement gratuit. Son système de microtransaction est un succès et Google et Apple ont essayé de s’en débarrasser, mais Epic Games est allé complètement contre cela.

C’est pourquoi il a réduit le prix de tout ce qui est inclus dans son compte de 20%, mais pas seulement sur les appareils mobiles, mais sur toutes les plateformes. Par exemple, Le Mega Drop de 1000 dollars, qui est le forfait le plus acheté au sein de Fortnite, ne coûtera plus 9,99 $, mais 7,99 $.

également, une option de paiement direct à Epic est désormais incluse afin que vous évitiez, au moins sur la plateforme mobile, de payer des frais supplémentaires par le magasin qui vous vend des dindes, soit Play Store ou App Store.

Selon Fortnite, c’est complètement en faveur des joueurs de sorte que, même s’ils paient les frais, c’est le plus proche du prix d’origine du produit, mais En cas de saut de paiement sur la plateforme de votre smartphone ou tablette, réalisez une réelle économie.

Epic Games a également précisé que ils sont prêts à renégocier cette mesure si Apple et Google réduisent leur quota supplémentaire exorbitant de 30% sur les achats de jeux vidéo, ce qui explique cette grande mesure.

Pour rendre cette annonce encore meilleure, Epic Games et Fortnite permettront à tout joueur ayant acheté des dindes ou des peaux au cours de ce mois-ci de bénéficier d’une réduction supplémentaire de 20% pour compenser leurs dépenses actuelles et, en plus, ils donneront la pioche Shooting Star, que vous voyez ci-dessous.

