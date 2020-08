Photo Niurka Marcos montre ses charmes dans un petit bikini | Instagram

La célèbre vedette et actrice Niurka Marcos a surpris ses millions de followers sur les réseaux sociaux en lui montrant grands attributs dans un équipé bikini hier, laissant tout le monde stupéfait par sa silhouette.

La controversée Niurka Marcos a surpris hier tous ses followers en montrant l’un de ses meilleurs les attributs portant un petit bikini noir.

La dite « femme scandale«Il a montré que malgré son âge, il a toujours un corps exceptionnel.

Avec ces images, l’ex-femme de Juan Osorio montre qu’à 52 ans, il jouit d’une silhouette enviable.

Bonsoir mes beaux gens, reposez-vous et réveillez-vous demain avec de nombreux rêves et rêves devenus réalité …… », a écrit Niurka dans la publication.

L’actrice Niurka Marcos a rendu ses fans fous en publiant la photo récente et a rapidement attiré l’attention d’elle plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Avec seulement quelques heures de partage dans son compte officiel, jusqu’à présent, la photo a plus que 30 mille likes et des centaines de commentaires de ses abonnés.

Comme prévu, le chanteur a également plu Phrases d’accroche au nom de ses fidèles disciples.

Belle matinée « , » Belle maman « , » Salutations précieux Mamaniu « , » Tu veux mourir et te réincarner dans ce corps « , » Niurka se repose aussi. Bonne matinée, salutations « , étaient quelques-uns des commentaires.

Il convient de mentionner que Niurka Marcos caractérise Pour être une femme irrévérencieuse et non censurée, impliquée dans des controverses et des scandales, ainsi que pour montrer une silhouette formidable à son âge, ce qui étonne ses fidèles.

On sait que Niurka est une femme qui donne toujours de quoi parler, que ce soit pour son talent de danseuse ou d’actrice, ainsi que pour elle emblématique voix et charisme, et son corps étonnant, merveilleux et sculptural soigneusement travaillé.