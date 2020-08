Alors que les mystères et les mythologies dans et autour de Bristol Cove peuvent continuer, Ryn (Eline Powell) et l’entreprise devront nager vers une nouvelle maison de télévision pour le faire. Mercredi, Freeform a annoncé que le réseau ne renouvellerait pas la série pour une quatrième saison – avec la nouvelle à venir deux mois après la finale de la troisième saison de l’émission. Alors que la série a fait de bons débuts en 2018, les cotes de la série redescendraient un peu plus sur terre au cours des deux saisons suivantes (avec Deadline Hollywood rapportant que la troisième saison avait subi une «baisse à deux chiffres». , la série était la série la plus regardée de Freeform au cours de sa deuxième saison et la série originale la plus regardée du réseau en termes de cotes linéaires pour la saison désormais finale.

Freeform’s Siren est basé sur une histoire de Eric Wald et Dean White, la série stars Alex Roe (La 5ème vague) en tant que Ben, un brillant biologiste marin qui se trouve attiré par Ryn, une nouvelle fille mystérieuse en ville jouée par Eline Powell (Game of Thrones), qui est une jeune femme étrange avec un profond secret sombre. Fola Evans-Akingbola (An American Exorcism) incarne Maddie, également biologiste marine qui travaille avec Ben, et se méfie beaucoup de Ryn. Ian Verdun (Life’s a Drag) incarne Xander, un pêcheur en haute mer qui cherche à découvrir la vérité; et Rena Owen (Star Wars Episodes III) dans le rôle d’Helen, l’excentrique de la ville qui semble en savoir plus sur les sirènes qu’elle ne le laisse supposer. Emily Whitesell (Finding Carter) a été showrunner et producteur exécutif.

La décision choquante de Ben de laisser le journaliste mourir à la fin de la saison deux a des effets d’entraînement dans sa relation avec Maddie et Ryn. Pendant ce temps, une nouvelle sirène dangereuse et sophistiquée arrive à Bristol Cove, défiant le leadership de Ryn et déclenchant une bataille sous-marine épique entre des tribus rivales. Tout cela est compliqué par le fait que le bébé de Ryn, maintenant porté par une mère porteuse, doit être protégé à tout prix.

