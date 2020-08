Freida Pinto dirigera et produira l’adaptation télévisée de The Henna Artist

Cela fait quelques années que nous n’avons pas vu Freida Pinto (Mira, détective royal) sur le petit écran avec son rôle récurrent dans la troisième et dernière saison de Hulu’s Le chemin et maintenant l’actrice de 35 ans espère revenir à la télévision en direct avec l’adaptation de Miramax TV de L’artiste au henné, selon la date limite.

Écrit par Alka Joshi et publié par Harper Collins / MIRA en mars dernier, le roman suit Lakshmi, 17 ans, alors qu’elle échappe à un mariage abusif et se dirige vers la ville rose animée de Jaipur dans les années 1950, où elle devient la plus artiste de henné recherchée et confidente des femmes de la classe supérieure de la ville.

« Alka a conçu une belle histoire d’indépendance, de famille, de chagrin et de succès, dirigée par une héroïne captivante à l’esprit indomptable, et nous sommes très heureux de collaborer avec Alka, Michael et Freida pour porter ce voyage extraordinaire à l’écran.», A déclaré Marc Helwig, directeur de la télévision mondiale de Miramax, dans un communiqué.

Pinto jouera et produira le projet via sa bannière Freebird Films aux côtés de Michael Edelstein dans le cadre de son contrat de premier regard avec Miramax. Le duo s’est précédemment rencontré dans un ashrum dans la petite ville de Dehradun, dans le nord de l’Inde, et resterait en contact avec des projets potentiels au fil des ans, mais ce n’est que lorsque Edelstein a repris. Henné qu’il a trouvé le projet parfait pour que les deux travaillent ensemble.

« Il était clair pour moi dès le premier chapitre que Freida était née pour jouer à Lakshmi», A déclaré Edelstein. « Heureusement, le projet a la chance que non seulement Freida soit une actrice brillante, mais qu’elle soit le partenaire de production idéal pour aider à faire passer ce projet d’un livre à l’autre. Il est extrêmement important d’avoir quelqu’un qui comprend ce monde. En plus de sa perspective de femme née et élevée en Inde, Pinto apporte au projet ses liens profonds avec la communauté cinématographique indienne. La recherche est actuellement en cours pour un écrivain pour écrire l’adaptation, et, en plus des noms hollywoodiens, les producteurs envisagent de nouvelles voix en provenance de l’Inde, dont beaucoup sont présentées par Pinto.«

« En tant qu’actrice, j’ai hâte de me replonger dans les histoires de ma patrie et de faire en sorte que mes femmes (et mes hommes) de tous horizons, avec tout leur bien et leurs complexités se sentent vus et entendus», A déclaré Pinto. « Lakshmi Shastri n’est pas une femme puritaine. Elle me donne du pouvoir et je suis honoré de transmettre ce sentiment à un public très mondial. Til artiste de henné a un énorme potentiel pour devenir cette émission télévisée à plusieurs niveaux, de haute qualité et audacieuse qui honore la gloire et la beauté de l’Inde, de sa culture et de ses habitants.

Des sources rapportent que Joshi développe un suivi littéraire de Henné qui donnera à la série un plan pour les saisons à venir et qu’elle a beaucoup confiance en Miramax, Edelstein et Pinto pour « traiter le matériau avec sensibilité, intelligence et cœur. »

