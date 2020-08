Juelz Santana a pris un moment pour célébrer le dix-septième anniversaire de son premier album « From Me To U ».

Bénéficiant d’une production principalement gérée par le collaborateur de longue date des Diplomates The Heatmakerz, le premier album de Juelz Santana est arrivé à une époque qui ne manquera pas de susciter la nostalgie chez les fans de hip-hop plus âgés. L’année était 2003 – 50 Cent avait déposé son premier album Get Rich Or Die Tryin. Jay-Z avait organisé sa retraite avec The Black Album. OutKast a remporté le Grammy de l’album de l’année. Et pendant tout ce temps, Juelz Santana s’était fait un nom avec une présence hors pair dans la mixtape, créant une anticipation pour sa première sortie en studio. Et ce jour-là, il y a dix-sept ans, ce moment est venu avec From Me To U.

Scott Gries / .

Aujourd’hui, Juelz s’est rendu sur Instagram pour fêter les dix-sept ans de l’album en quelques mots. «Il y a 17 ans, je laisse tomber ce projet», écrit-il, laissant la réputation de l’œuvre parler d’elle-même. Sur cette note, le projet reste un chapitre essentiel du canon des Diplomates, avec des fonctionnalités de Cam’ron, Jim Jones et Freekey Zekey trouvées partout. Bien qu’il y ait beaucoup de joyaux qui ont résisté à l’épreuve du temps, aucun n’a atteint des sommets aussi emblématiques que « Dipset (Santana’s Town) », un hymne qui a trouvé Juelz et Cam’ron en train de jouer pour l’équipage en constante augmentation.

Bien que le projet dans son ensemble n’ait pas été initialement salué par la critique, le temps a depuis été bon, la nostalgie du rap du début du millénaire ayant eu le temps de s’installer. Après tout, dix-sept ans, c’est long, et revisiter From Me To U après tout cela ressemble à une bouffée d’air frais. Il n’est pas étonnant que de nombreux fans se soient rassemblés sur la page de Juelz pour rendre hommage à l’album, certains allant même jusqu’à le qualifier de classique. Et vu que c’est le dix-septième anniversaire et tout, il est peut-être temps de vraiment revoir les débuts de Santana et de lui donner le respect qu’il mérite.