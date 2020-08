Sans doute Funko a gagné sa place dans l’industrie du jouet, car il savait tirer parti des poupées en vinyle. Le succès de cette marque se trouve dans l’énorme variété de franchises que vous pouvez trouver dans ses produits, Eh bien, pratiquement tous les personnages ou célébrités importants pour la culture pop qui me viennent à l’esprit ont leur propre personnage pop, faisant pleinement usage de la nostalgie.

Au fil des ans, nous avons vu beaucoup de personnages basés sur des films et séries aimés par beaucoup, mais nous devions avoir les poupées Simpsons, un véritable jalon de la télévision dans le monde. Heureusement, ils nous ont écoutés et a sorti le premier Pop of Homer, Marge, Bart, Lisa et certains des personnages de Springfield qui sont avec nous depuis trois décennies.

Funko a réalisé le rêve des fans de «The Simpsons»

L’un des segments les plus appréciés des fans de la famille jaune est La petite maison de l’horreur, depuis la deuxième saison en 1990 Ils nous ont présenté ces parodies de films d’horreur effrayantes et hilarantes. Au fil des années et ainsi que de nombreux chapitres de la série animée créée par Matt Groening, certains moments sont devenus emblématiques et

C’était en 2019 quand Funko en a profité pour lancer une ligne inspirée de ces spéciaux, bien que certains pensaient que de nombreux personnages manquaient car il y avait pratiquement beaucoup de tissu à découper dans ces chapitres. Mais maintenant, Il semble que la marque a réalisé le potentiel qu’elle avait car, via son compte Instagram, elle a annoncé que des chiffres plus terrifiants arriveraient.

Ce sont les chiffres de «La casita del horror» qui nous parviendront

Dans la première vague de poupées, nous avions Bart comme mouche, Lisa étant un démon, Homer et sa parodie de King Kong, Maggie aux tentacules et Marge sous sa forme de couguar bleu, au total, seuls cinq chiffres ont été publiés. Cette fois, ils ont augmenté le nombre à 10 et il y a de véritables joyaux que les fans d’os rouges des Simpsons souhaiteront avoir, mais nous y allons par parties.

Pour commencer, nous avons Homer Simpson déguisé en faucheuse (avec la liste et la faux que nous avons vu dans l’épisode Faucheuse Madness), puis nous avons une autre poupée inspirée du patriarche de la famille comme un magicien sortant d’une boîte surprise. Marge aura également sa silhouette, inspirée du chapitre où elle se révèle être une sorcière et dans lequel elle s’envole avec son balai.

De son côté, Bart aura également deux poupées, un seul et avec l’apparence d’un zombie, et un de plus avec Maggie. Pour compléter ce combo Funko, Krusty le Clown semble transformé en Dracula et une figure qui peut être la sensation, Eh bien, il s’agit de Ned Flanders déguisé en diable lui-même (oui, la personne la plus catholique de Springfield reçoit parfois le chamuco).

Il y aura aussi des figurines exclusives!

Si quelque chose a caractérisé Funko, c’est que ils aiment présenter des jouets exclusifs qui ne sortent que dans des magasins spécifiques. Cette fois ne pouvait pas être l’exception et grâce à des magasins comme GameStop, Hot Topic et BoxLunch, trois personnages spectaculaires arriveront, deux se concentrant sur le bien-aimé Bart Simpson, l’un se lance dans les jeux vidéo et l’autre s’inspire du chapitre où ils rendent hommage à The Raven d’Edgar Allan Poe. Dans le dernier nous pouvons voir Homer en version beignet (juste au moment où il vend son âme au diable).

Si vous voulez rassembler certaines des figurines incroyables que Funko lancera depuis The Simpsons House of Horror, Nous vous disons qu’ils arriveront en octobre 2020 et coûteront environ 25 dollars (un peu plus de 500 pesos mexicains). Vous pouvez les pré-commander en cliquant droit ICI, mais si vous souhaitez acheter les exclusivités, nous vous recommandons de garder un œil sur les pages Hot Topic, BoxLunch et GameStop.