Si vous avez aimé le «Meurtre sur l’Orient Express», vous allez adorer cette nouvelle, car enfin, nous pouvons jeter un premier coup d’œil à la suite de cette trilogie passionnante: Mort sur le Nil ou «Mort sur le Nil» mettant en vedette ni plus ni moins que Gal Gadot et réalisé par Kenneth Branagh, basé sur le roman d’Agatha Christie.

Suite aux événements de l’Orient Express, le détective Poirot prend des vacances à bord d’un bateau à vapeur glamour qui descend le Nil à travers l’Égypte. Cependant, leurs vacances seront menacées par un nouveau mystère lorsque la lune de miel d’un couple sera gâtée de la manière la plus tragique possible. Avec la certitude que le meurtrier est à bord, Poirot sera chargé de résoudre le crime, et le mystère des morts violentes qui sont enregistrées à bord de cette croisière.

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle réinterprétation du classique d’Agatha Christie, Death on the Nile promet d’être un film sombre, sexy et dérangeant, sous l’hypothèse que «l’amour, la possession, la luxure et la jalousie sont de grandes émotions primaires qui affectent vraiment les gens de manières très différentes « .

Dans le film, Gal Gadot jouera Linnet Ridgeway Doyle, une riche héritière qui est tuée lors de sa lune de miel par une croisière sur le Nil où tous les passagers ont une raison de la tuer.

En plus de Kenneth Branagh et Gal Gadot, Death on The Nile or Death on the Nile présente des performances de Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey, Dawn French, Rose Leslie, Jennifer Saunders et Russell Brand, avec une date de sortie initialement prévue pour octobre 2020, mais avec la crise sanitaire causée par COVID, il a été laissé ouvert « bientôt ».

Nous partageons ici le premier aperçu de ce film qui promet du glamour, de l’émotion et beaucoup, beaucoup de mystère.

Voir sur YouTube