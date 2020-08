Geoff Johns a déclaré que le passage de l’émission à The CW ne changerait pas Stargirl et continuerait d’être tourné à Atlanta, en Géorgie.

Plus tôt cette année, Stargirl est sorti sur DC Universe ainsi que The CW. Beaucoup se sont demandé ce que cela signifierait pour l’avenir du service de streaming DC Universe. Le service a déjà supprimé son option d’abonnement annuel et plusieurs de ses émissions sont mises à disposition pour d’autres services de streaming. Le passage de Stargirl à la CW, cependant, craint que cela n’affecte négativement la deuxième saison.

La majorité des spectacles CW Arrowverse sont tous tournés à Vancouver, au Canada. Certains ont émis l’hypothèse qu’en raison du déménagement vers la CW Stargirl, il pourrait également déplacer son lieu de tournage. En parlant à TVLine, Geoff Johns a déclaré qu’ils restaient à Atlanta parce qu’ils avaient déjà leur robot géant dans la ville:

«Nous restons à Atlanta car nous avons déjà construit notre robot géant!»

Il est allé féliciter l’équipe créative de Stargirl et a assuré que malgré le passage à la CW, ils n’iraient nulle part:

Écoutez, nous avons une équipe incroyable, une distribution incroyable, des écrivains incroyables, et nous allons offrir le meilleur spectacle possible. Notre objectif est de livrer un spectacle qui soit cinématographique et différent de tous les autres spectacles et qui soit de la plus haute qualité, et nous avons beaucoup de gens talentueux pour le faire. Le rythme, le ton, le monde… nous l’avons déjà établi et nous avons la meilleure maison VFX [in Zoic]; ils ne vont nulle part.

Geoff Johns, cependant, n’a pas confirmé si la série aurait un budget réduit, mais a déclaré que les coûts de démarrage de la série ne seraient plus un facteur, mais sont pleinement déterminés à rendre la deuxième saison de Stargirl meilleure que la première:

Les coûts de démarrage sont toujours les plus chers, évidemment – la construction et les tests, et une grande partie de ce que nous avons déjà fait. Nous avons de nouvelles choses à aborder, ce qui est excitant, mais nous ne ferions pas la saison 2 si nous ne pensions pas pouvoir la rendre aussi bonne que la saison 1, mais différente. Nous allons explorer différentes histoires, différentes thématiques, différentes avenues pour les personnages. Nous travaillons tous incroyablement dur là-dessus parce que nous sommes si fiers de la saison 1, et nous voulons que la saison 2 soit encore meilleure. C’est notre objectif, rien de moins.

Que pensez-vous tous des paroles de Geoff Johns? Pensez-vous que le passage de Stargirl à The CW affectera la série plus que l’écrivain ne le laisse entendre? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Stargirl de DC:

«DC’s Stargirl» suit Courtney Whitmore (star de la série Brec Bassinger, «Bella and the Bulldogs», «School of Rock», «The Goldbergs») alors qu’elle inspire un groupe improbable de jeunes héros à arrêter les méchants du passé . Ce nouveau drame réinvente Stargirl et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America, dans une série imprévisible. La série se concentre sur le personnage qui a commencé la carrière du créateur Geoff Johns en tant que scénariste de bandes dessinées lorsqu’il l’a créée en 1999, inspiré avec amour par sa défunte sœur qui a été tuée dans un accident d’avion en 1996.

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans Courtney Whitmore, Joel McHale dans Starman, Luke Wilson dans Pat Dugan et Meg DeLacy dans Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns a écrit et produit la première saison de 13 épisodes, avec Sarah Schechter, le patron d’Arrowverse Greg Berlanti en tant que producteurs exécutifs de la série.

Source: TVLine