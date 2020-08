CS Plays: Ghost of Tsushima – Kurosawa Edition!

Sucker Punch’s Fantôme de Tsushima est livré avec une grande variété de fonctionnalités uniques, dont l’une permet au joueur d’appliquer un filtre au gameplay qui le fait ressembler à l’un de ces vieux classiques du chambara Akira Kurosawa des années 1950 et 60 (Sept samouraïs, Yojimbo, etc). Le filtre rend essentiellement les visuels en noir et blanc avec un peu de grain de film ajouté pour faire bonne mesure. Jason Connell et Nate Fox, les directeurs créatifs derrière Tsushima, a récemment révélé à Entertainment Weekly le niveau de détail nécessaire pour rendre cette fonctionnalité possible.

«Ce n’est pas seulement un filtre noir et blanc» Connell clarifie. «Nous avons en fait fait des recherches sur les courbes qui ont pu exister sur ce genre de film qui [Kurosawa] pourrait avoir utilisé. «

Il s’est avéré difficile de traduire cela directement en un jeu comme Ghost of Tsushima avec la technologie actuelle de cartographie de film, alors Connell a pris divers films de samouraï en noir et blanc et analysé des scènes de différentes heures de la journée et des conditions météorologiques pour suivre «à quelle profondeur était le les noirs? À quel point les blancs étaient-ils brillants?

Pour la touche finale, l’équipe a ajouté un grain de film pour faire apparaître le mode comme s’il venait de sortir de l’ère de Kurosawa, ainsi qu’une fonction de vent accrue. Dans Ghost of Tsushima, le vent sert d’outil de navigation au joueur; Jin suit en fait le vent pour trouver sa prochaine destination. En mode Kurosawa, le vent est «monté», dit Connell. «Et enfin», ajoute-t-il, «nous avons joué un peu avec l’audio. Notre équipe audio dispose d’un outil interne qui imite les sons des vieux téléviseurs et, en particulier, des mégaphones, des radios et des téléviseurs des années 50. » Tout cela en fait un jeu avec la sensation d’un divertissement théâtral.

Assez cool, hein? Eh bien, si vous avez besoin de plus de conviction, voici une brève vidéo démontrant cette fonctionnalité en action. Cela correspond en fait extrêmement bien au jeu, bien que cela prive le spectateur des visuels colorés; et cela rend le gameplay un peu plus difficile car les joueurs ne peuvent plus voir quelle attaque – rouge ou bleue – est à venir. En tout cas, le look est assez étonnant et sert d’ajout amusant à un jeu déjà incroyable.

