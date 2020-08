Vous vous souvenez quand nous avons parlé des «vilaines» rumeurs sur Monique Samuels que Charrisse Jackson aurait répandues? Eh bien, les choses sont devenues encore plus compliquées. Candiace Dillard, un autre membre de l’équipe Real House Housewives of Potomac, est récemment allée sur Instagram Live pour éclaircir certaines choses et ajouter plus de carburant aux flammes. En fait, elle a présenté un autre acteur clé du drame: une femme nommée GiGi.

Mais d’abord, un bref récapitulatif: la dernière fois que nous savions, la « méchante » rumeur que Charrisse avait prétendument répandue était que Monique trompait son mari Chris, un joueur retraité de la NFL, et que l’un de leurs fils n’était pas vraiment Chris. Monique avait déjà expliqué: « Charrisse a facilité des rumeurs désagréables sur moi et ma famille. Pourquoi voudrais-je être dans le coin? »

Qui est GiGi sur «Real Housewives of Potomac»?

Candiace a affirmé, dans son Instagram Live, qu’elle «connaissait cette information pendant des années», mais qu’elle ne parlait que des problèmes conjugaux de Monique avec son mari, Chris Bassett. Cependant, l’information est tombée entre les mains de l’ex-meilleur ami de Monique, GiGi. Et c’est GiGi qui a répandu les rumeurs, pas Charrisse.

Et Monique a essentiellement soutenu cela dans son propre Instagram Live, dans lequel elle parle de son «ancien» ami qui a répandu beaucoup de mensonges pour son propre profit. Cela semble être celui dont parle GiGi Candiace. Et oui, nous avons déjà rencontré GiGi (brièvement), mais nous y reviendrons dans quelques secondes.

« L’information que Charrisse sait que Monique a dit qu’elle diffusait, je le savais déjà. Je connais cette information depuis deux ans, je connais l’essentiel. GiGi est l’ex-meilleur ami de Monique. GiGi et moi avons parlé, je elle et son mari l’ont invitée à notre fête de Noël ainsi qu’aux Samuels lorsque nous étions amis », a-t-elle expliqué.

Monique a poursuivi: «À l’occasion, nous parlions, nous envoyions des SMS – il y avait un jour particulier où j’étais dans mon bureau et GiGi m’a envoyé un texto et m’a dit: ‘Pouvez-vous me donner le numéro de Charrisse? Je n’y ai rien pensé. J’ai donné son numéro de Charrisse, venez découvrir que GiGi a commencé à diffuser toutes ses informations sur Monique – dont vous avez entendu certaines dans le confessionnal de Gizelle. «

Source: Bravo / Instagram

Candiace ajoute que GiGi avait informé l’équipe de production des rumeurs de Monique, et Monique l’a découvert et a demandé à Candiace d’écrire une déclaration à ce sujet afin qu’elle puisse demander à ses avocats d’écrire à GiGi une lettre officielle de cessation et de désistement.

«Nous sommes à la réunion de production un jour et Monique nous dit que GiGi diffuse des informations», explique Candiace. «Monique était comme, ‘OMG tu as cette information. J’ai besoin de toi pour qu’elle arrête!’ Pourriez-vous écrire une déclaration pour que je puisse lui signifier un cessez-vous et je lui ai dit: «Bien sûr». J’ai rédigé la déclaration et je suppose que Monique a réussi avec un cessez-le-feu. «

La dernière fois que nous avons vu GiGi, c’était en 2017 dans la saison 2. Monique a fait une fête chez elle et GiGi était là, écoutant Ashley et Gizelle.

Alors les amoureux de #RHOP, si vous ne savez pas qui est Gigi, vous souvenez-vous de la saison deux lorsque Monique a eu ce rassemblement chez elle qui l’a amenée à mettre Gizelle à la porte pour avoir parlé de sa maison? La femme qui a d’abord affronté Gizelle est Gigi. Si vous voulez revenir en arrière et regarder. – Hueless P. Newton aka Shaun Scheme (@NotSoNewlywedPC) 12 août 2020

Source: Twitter

Candiace et Ashley étaient dans la cuisine, et il semble que GiGi prenait de la nourriture pour elle-même, mais s’attardait dans la cuisine pendant que Candiace et Ashley parlaient, se référant à Monique comme « Mme Je ne peux pas arrêter de parler. » Nous voyons ensuite GiGi sortir et livrer cette information à Monique, qui annonce qu’elle doit appeler un pasteur, car les choses sont sur le point de devenir sauvages. Elle retourne dans la cuisine et affronte Candiace.

Source: Bravo

POSSIBLEMENT GiGi

Source: Bravo

On ne sait pas si nous reverrons GiGi dans la saison 5, mais nous aimerions certainement plus de réponses et de scoop. Comme, qui est exactement GiGi? Comment connaît-elle Monique? Regardez le dernier épisode de RHOP sur Bravo ce soir à 21 h

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Gina Vaynshteyn'); ga ('ensemble', 'dimension9', '16/08/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '16/08/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0