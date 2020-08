La dernière danse se profile pour Google Play Music, le service d’abonnement qui sera entièrement intégré à YouTube Music d’ici décembre 2020, a annoncé la société Internet.

En rationalisant ses offres musicales, Google aborde la dernière ligne droite d’une migration de plusieurs mois d’utilisateurs de Google Play Music – qui commencera à fermer en septembre – vers l’application YouTube Music. En mai, la société a lancé un outil de migration (disponible sur music.youtube.com/transfer) qui permet aux clients de Google Play Musique de transférer leurs bibliothèques musicales vers YouTube Music.

À partir de septembre 2020 en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud – et en octobre pour tous les autres marchés mondiaux – les utilisateurs ne pourront plus diffuser ni utiliser l’application Google Play Music. Cependant, selon Google, il conservera les listes de lecture, les téléchargements, les achats, les likes et d’autres données des utilisateurs jusqu’en décembre 2020 pour leur donner le temps de transférer vers YouTube Music. Après la fin de l’année, les bibliothèques Google Play Musique ne seront plus disponibles.

De plus, à partir de la fin août, les utilisateurs ne pourront plus acheter ou précommander de la musique (ou téléverser et télécharger de la musique) à partir de Google Play Musique via Music Manager. Une fois que le Music Store n’est plus disponible, les utilisateurs pourront continuer à télécharger sur YouTube Music toutes les pistes achetées ailleurs.

La stratégie de Google est de mettre tout son poids derrière YouTube Music, alors qu’il continue de combattre ses rivaux mondiaux Spotify et Apple Music.

« Au cours des dernières années, nous avons travaillé pour créer une expérience fantastique pour les fans sur YouTube Music, en fusionnant le meilleur de Google Play Music avec le meilleur de YouTube », a déclaré la société en annonçant les dates d’arrêt de Google Play Music. . « Pour les utilisateurs qui décident de ne pas transférer leur compte Google Play Musique vers YouTube Music, nous nous assurerons d’annuler votre abonnement à la fin de votre cycle de facturation afin que vous ne payiez pas d’abonnement. »

Le service YouTube Music Premium sans publicité coûte 9,99 $ par mois aux États-Unis et permet une lecture hors ligne et en arrière-plan. YouTube Premium à 11,99 $ par mois ne fournit aucune publicité, une lecture hors ligne et en arrière-plan pour toutes les vidéos sur YouTube.

Google a vanté les fonctionnalités améliorées qu’il a ajoutées à YouTube Music « dont beaucoup sont importantes et familières aux utilisateurs de Google Play Music », dans l’espoir de garder ces utilisateurs dans le giron.

Certaines des nouvelles fonctionnalités de YouTube Music incluent: la «création de listes de lecture d’assistance», qui vous permet d’ajouter des chansons recommandées en fonction des chansons existantes d’une liste de lecture; listes de lecture collaboratives créées avec d’autres utilisateurs; et une page de lecteur repensée pour mobile Android avec des commandes de lecture améliorées et un accès plus facile à la musique associée et à d’autres fonctionnalités telles que les paroles de chansons.

YouTube Music est également devenu disponible sur Android TV et le service est intégré à l’Assistant Google (vous pouvez donc demander à Google Home et aux enceintes intelligentes Nest de lire la musique recommandée) et à Google Maps sur les applications mobiles Android pour vous permettre d’écouter de la musique L’application Google Maps.