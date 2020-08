Grant Morrison a récemment révélé que son scénario pour The Flash d’Ezra Miller était une énorme histoire de science-fiction, comme Retour vers le futur.

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de créateurs qui ont sauté sur et hors du flash d’Ezra Miller, le légendaire auteur de bandes dessinées Grant Morrison a parlé de son scénario pour le film et de ce à quoi il aurait ressemblé sur grand écran. Il a expliqué à Collider que Miller et lui avaient travaillé ensemble sur le scénario et qu’il était comparable à Back to the Future. L’aventure classique du voyage dans le temps de Robert Zemeckis a récemment fait la une des journaux après que l’un des auteurs du film de 1985 a plaisanté sur une réplique de Avengers: Fin de partie. Morrison a également souligné que le film du réalisateur Andy Muschietti n’utilisera pas le scénario qu’il a écrit avec Miller.

«Ouais, je veux dire, Ezra Miller et moi avons écrit ça l’année dernière, mais en quelque sorte, vous savez ce que c’est? C’était juste une de ces choses que nous avons tous… Eh bien, je pensais que nous avions une très bonne version de The Flash et nous l’avons écrite aussi vite que The Flash, parce que c’était tellement exigeant, et c’était plutôt bien. Et je pense qu’après quelques brouillons, ça aurait été génial. Mais la façon dont certains studios fonctionnent, ces choses vont et viennent. Je pense qu’environ 15 personnes ont déjà écrit des versions de The Flash. Mais cela semble aller de l’avant maintenant, mais pas avec la version que nous avons faite. Je me suis amusé. Ezra est venu à la maison et nous avons juste eu une vraie explosion et avons créé l’histoire. Et peut-être qu’un jour le scénario se répandra dans le monde. Ouais, c’était plutôt bien. Je veux dire, je ne sais pas ce qu’ils en font. Mais c’était plutôt bon. Et c’était un genre de super-héros très différent. Cela ressemblait plus à Retour vers le futur, je dirais, qu’à un film de super-héros.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une version plus sombre de l’histoire de Flash comme Ezra Miller aurait voulu que le film ressemble, Grant Morrison a expliqué que ce n’était pas mais qu’il y avait des «éléments d’obscurité». L’auteur a ajouté que cela aurait eu du sens pour un public qui n’était pas nécessairement familier avec les bandes dessinées, ce qui serait certainement un avantage étant donné la nature dense et multivers du scénario de Flashpoint. Morrison a également suggéré que peut-être son script pour le film fuirait et que les fans pourraient voir ce qu’il voulait dire en le comparant à Retour vers le futur.

« Non, ce n’était pas [darker] vraiment. Je veux dire, des éléments d’obscurité étaient là et le matériel qu’ils voulaient que nous utilisions [was] les trucs de Flashpoint. Donc, Ezra et moi essayions en fait de faire quelque chose qui était un peu plus – comme je le dis, c’est un peu comme juste une grande histoire de science-fiction. Et si tu ne sais pas [the comics], cela aurait eu du sens. Mais je dois dire, je veux dire, je ne veux pas en parler, parce que quelqu’un d’autre a fait son propre travail là-dessus et je suis sûr que ce sera génial. Et peut-être, comme je le dis, que cela fuira un jour et que les gens pourront juger.

Souhaitez-vous voir le script de Grant Morrison pour The Flash? Que pensez-vous de sa comparaison du scénario de Flashpoint avec Back to the Future?

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un script écrit par Christina Hodson, la scribe Birds of Prey, The Flash sera inspiré du scénario de la bande dessinée Flashpoint qui a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et a conduit au lancement des nouveaux 52 titres. On ne sait actuellement pas quelle inspiration le prochain film d’Ezra Miller inspirera de la bande dessinée.

Le Flash devrait sortir en salles le 3 juin 2022. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur The Flash et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif.

