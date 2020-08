Avant Andy Muschietti prendre le contrôle en tant que directeur et Christina Hodson Pour prendre le contrôle du scénario de The Flash, le film solo Scarlet Sprinter s’était déroulé au milieu d’un affrontement de visions créatives. Le dernier prévoyait une collaboration entre Ezra Miller et le célèbre auteur de bandes dessinées Grant Morrison pour écrire un brouillon de la bande, qui a été rejeté par WB. Face à la situation et dans une récente interview avec Collider, Morrison a révélé le statut et le contenu du livret échoué susmentionné.

Dans un premier temps, il a célébré le travail qu’il a réalisé avec le jeune acteur et a même souligné que le film aurait eu des connotations de science-fiction, tout à fait dans le style de Retour vers le futur (1985).

Oui, c’était plutôt bien. Je veux dire, je ne sais pas ce qu’ils en font. Mais c’était plutôt bon. Et c’était un genre de super-héros très différent. C’était plus comme Retour vers le futur, je dirais, que comme un film de super-héros.« , m’a dit.

Bien qu’au début, il ait été rapporté que Miller voulait une version plus sombre du personnage – tandis que WB a opté pour une voie plus joyeuse en raison du succès d’Aquaman (2018) et de Shazam! (2019) -, Morrison a déclaré que ce n’était pas exactement le cas et a fait valoir ce qui suit:

Non, ce n’était pas vraiment [más oscura]. Je veux dire, les éléments sombres étaient là et le matériel qu’ils voulaient que nous utilisions était Flashpoint. Alors Ezra et moi essayions de faire une grande histoire de science-fiction. Et si tu ne sais pas [los cómics], cela aurait eu du sens.

Enfin, il a révélé qu’ils travaillaient tous les deux dur sur le projet et bien qu’ils fassent confiance à leur version du super-héros, ce n’était pas suffisant pour l’étude. Cependant, il a parlé des chances que ce script fuit un jour et que les fans tirent leurs propres conclusions.

«Ezra Miller et moi avons écrit cela l’année dernière. Eh bien, je pensais que nous avions une très bonne version de The Flash et nous l’avons écrite aussi vite que Flash, car c’était très exigeant et c’était assez bon. Et je pense qu’après quelques brouillons, ça aurait été génial. Mais la façon dont certains studios fonctionnent, ces choses vont et viennent. Je pense qu’environ 15 personnes ont déjà écrit des versions de The Flash. Mais cela semble aller de l’avant maintenant, mais pas avec la version que nous avons faite. Je me suis amusé. Ezra est venu à la maison et nous nous sommes beaucoup amusés et avons créé l’histoire. Et peut-être qu’un jour le script se répandra dans le monde«.

D’un autre côté, Andy Muschietti a récemment évoqué l’intrigue de The Flash et confirmé qu’il y aura un voyage dans le temps comme dans Flashpoint. Bien qu’il ait également noté qu’il adaptera une version différente de la bande dessinée.

«Flash est une histoire très spéciale. Oui, c’est un film de super-héros, mais il a un cœur et une âme, il a de l’émotion. C’est une histoire de voyage dans le temps: Flash revient pour essayer de sauver sa mère. C’est un film d’action spectaculaire mais il a un grand cœur », a déclaré Muschietti.

Le flash a une première prévue pour le prochain 2 juin 2022.

