Dans tous les types d’activisme, il y a presque toujours un côté sombre qui laisse de côté les vraies raisons politiques, sociales et humaines, pour céder la place à un fanatisme excessif qui ne peut pas bien finir. On l’a vu avec les mouvements de libération féminine et d’égalité des sexes où le discours de répression envers les femmes devient un discours de haine envers leur côté opposé ou toutes ces femmes, dans ce cas, qui décident de partager leur temps avec les hommes.

Le fanatisme religieux est l’un des meilleurs exemples d’ignorance ou d’ignorance dans les sociétés. Contrairement au féminisme radical, pour n’en citer qu’un étroitement lié à aujourd’hui, les perceptions religieuses extrémistes existent depuis de nombreuses années, voire des siècles. Sans parler de la Sainte Inquisition ou des attentats terroristes perpétrés au nom d’un dieu et d’un livre qui, au final, a été mal interprété ou lu en modifiant sa signification à des fins politiques et sociales.

Et si cela ne suffisait pas, il y a aussi le racisme et les groupes conservateurs qui défendent la supériorité d’une race dont ils ne savent même pas qu’elle n’existe que dans la mythologie, dans un symbole, dans le cadre d’une tradition Hitler a repris le concept d ‘«aryen» pour définir une race supérieure, une des gens qui représentaient «l’aristocratie» de l’humanité pour essayer – et presque réussi – de conquérir le monde. Près de 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, il existe encore des groupes qui prennent les idéaux nazis d’Hitler et de ses partisans, pour promouvoir le racisme et établir une différence raciale qui maintenant, avec l’arrivée de certaines personnalités politiques au pouvoir dans certains pays s’est intensifiée et a montré que la société est en pleine crise des valeurs et de l’humanitarisme.

Et à ceux-ci, petit à petit, s’est intégré le soi-disant fanatisme animal; c’est-à-dire ces personnes ou groupes qui défendent les droits des animaux – tout à fait valables – mais à un coût humain. Et avec cela, nous n’essayons pas de dire qu’une vie animale est inférieure à celle d’un individu, mais que leurs activités les mènent si loin qu’elles mettent d’autres vies et la leur en danger. Fin août 2018, un vétérinaire qui aurait empoisonné des animaux a été tué de sang-froid. Par le biais des réseaux sociaux et sans preuves tangibles, la victime a été accusée de meurtre d’animaux et quelqu’un a été encouragé à agir en la matière … Les résultats sont plus qu’un homme de 27 ans assassiné, mais une famille composée de sa femme enceinte et d’une fille de six ans.

L’activisme en faveur des droits des animaux n’est pas nouveau, mais il a acquis une certaine pertinence, ou plutôt une certaine attention, puisque certaines célébrités ou personnages du milieu du divertissement et de la musique se sont prononcés en faveur de prendre soin de la vie des animaux. et l’environnement. L’un d’eux, en fait, n’était pas célèbre, mais il a été rendu grâce à son discours fort en faveur de la préservation des grizzlis dans les régions de l’Alaska. Son nom était Timothy Treadwell, et il a passé 13 saisons dans le parc national de Katmai dans le sud de l’Alaska, une réserve naturelle avec plusieurs espèces parmi lesquelles ce type d’ours se distingue. Treadwell n’était pas seulement un activiste, mais aussi un documentariste qui a enregistré plus de 100 heures de plans dans lesquels les protagonistes étaient lui et les ours dans leur état naturel.Tout en se nourrissant, ils courtisaient les femelles, se battaient jusqu’à la mort et même griffaient des arbres.

Pendant de nombreuses années, Entre son séjour en Alaska et la «civilisation», Tradewell a cherché à protéger ces animaux des menaces humaines et naturelles, mais surtout à éduquer les gens sur l’importance de cette espèce, ainsi que sur sa beauté. Tradewell, en fait, était amoureux, presque obsédé, des ours jusqu’à ce qu’ils le tuent eux-mêmes. Début octobre 2003, lors de son dernier séjour avec sa petite amie Amie, tu as été attaquée par un grizzli.

La vie de Timothy Tradewell, sa production cinématographique, mais surtout son fanatisme envers ces animaux, ont été magistralement présentés dans le documentaire de Werner Herzog Grizzly Man, sorti mi-2005, deux ans après la mort de Tradewell. Grizzly Man n’est pas un film documentaire traditionnel, sNous construisons avec des plans de Timothy parlant devant une caméra avec un énorme ours à quelques mètres derrière lui et avec la voix du narrateur d’Herzog (connu pour ce calme qui protège toujours une certaine ironie).

Le point culminant de Homme grizzly Il ne s’agit pas de présenter la fin tragique de Tradewell, mais plutôt le déclin d’un activisme qui s’est terminé dans le fanatisme, et comment pendant des années, il a franchi une ligne marquée par ce qu’il défendait: la nature. Au fil du temps, Timothy a pensé que sa présence constante dans le monde de quelques ours qu’il se consacrait à suivre, lui permettrait de les approcher, de les toucher, de leur parler dans sa propre langue et même d’en faire partie. Mais ce n’est pas comme ça, ça ne pourrait jamais être et sa terrible mort en est la preuve.

Le jour de l’attaque, cComment est-il présenté dans Homme grizzly, Tradewell était avec Amie dans son camp, qui était très proche des ours, violant à nouveau les règles et les lois de la réserve. Son appareil photo, toujours placé devant lui, était allumé mais avec le capuchon d’objectif. Et ainsi, l’attaque de l’ours a commencé. La cassette audio était conservée par Jewel Palovak, l’un des amis les plus proches de Tradewell. Palovak, qui a donné la permission à Grizzly Man, a permis à Herzog d’écouter l’audio avec les cris de deux personnes attaquées et de filmer le moment de la réaction du cinéaste. Herzog, surpris par la capacité de Tradewell à demander à Amie de fuir, et a fait la demande de se débarrasser de l’audio immédiatement avec la promesse qu’il n’apparaîtrait pas dans le documentaire.

Parmi les entretiens que Werner Herzog a menés auprès de personnes qui connaissaient Tradewell, L’homme qui a reçu les corps après l’attaque apparaît. Selon son témoignage, (ce n’est pas un spoiler mais une description très graphique) l’ours a déchiré une partie du crâne de Timothy alors qu’il demandait à Amie de fuir … Quelque temps plus tard, ils ont tué l’ours qui avait joué dans l’attaque. Lorsqu’ils ont pratiqué l’autopsie, ils ont trouvé les restes de Timothy et Amie.

« C’est beau, c’est triste, c’est tragique », dit Herzog sur tout, absolument toute la vie et la mort de Tradewell. Mais pourquoi serait-ce beau? Parce que la nature a suivi son cours alors que l’activiste voulait la modifier pour une obsession d’enfance cela se manifestait dans sa voix, ses expressions et les accès de colère apparente lorsqu’il découvrit que «quelqu’un», peut-être le monde entier, ne le comprenait pas. Triste parce que cela aurait pu être évité de tant de façons, parce que le fanatisme de l’un s’est terminé par deux et l’objet de désir de Tradewell s’est terminé de la même manière. Et tragique car de toute façon, il y a une énorme présence d’indifférence et d’oubli.

Dans Grizzly Man, vers la fin du documentaire, Herzog dit – des mots plus, des mots moins – que dans tous les enregistrements de Timothy sur les ours, il ressent une immense tristesse en découvrant aux yeux des animaux, dans leur existence même, une immense indifférence de la part de la nature. La valeur de la nature et les éléments qui la composent sont purement humains dans la mesure où nous cherchons à y intervenir comme Tradewell l’a fait pendant treize saisons. S’il y a une certaine indifférence de la nature envers l’homme (qui la façonne aussi), alors il doit y avoir une contrepartie: l’indifférence d’un être humain à son égard, qui a conduit certaines sociétés, groupes ou personnes à marquer leur fanatisme basé sur Dans la haine que nous avons nous-mêmes créée