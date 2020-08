Mexico – Après la diffusion d’audios dans lesquels le chef du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, a été entendu, dans lesquels il a déclaré qu’il avait été convoqué pour rencontrer des représentants du Grupo México, l’entreprise a refusé «un traitement d’exception ou en dehors de la légalité».

« Le Grupo México n’a pas promu ni participé à des réunions avec les autorités, y compris celles du Semarnat, dans lesquelles il sollicite un traitement d’exception ou en dehors de la loi », a-t-il déclaré à travers un « événement pertinent » partagé avec la Bourse mexicaine. des titres.

Selon ce qui a été diffusé par divers médias, le fonctionnaire fédéral a révélé qu’à la demande du chef de la présidence, Alfonso Romo, il avait rencontré le propriétaire de l’entreprise, Germán Larrea, afin de ne pas faire pression sur lui.

«Dans le cas de l’exploitation minière, nous avons le sous-secrétariat à l’économie qui promeut l’exploitation minière. Alfonso Romo m’a convoqué à un petit-déjeuner avec le propriétaire du Grupo México pour essayer également de me convaincre que nous étions plus accessibles et disons de ne pas mettre trop de pression sur Grupo México », entend-on dans l’audio.

Compte tenu de cela, la société qui a investi dans les mines, les trains et les infrastructures, a précisé qu’elle avait rencontré Toledo le 29 janvier, convoqué par Romo, pour examiner 18 procédures qui étaient en suspens depuis plus de deux ans, se référant à l’utilisation des terres. et qu’ils sont liés à des projets miniers durables à Sonora.

Lesdits projets, indique le document, ont déjà une Déclaration d’Impact Environnemental approuvée par l’agence, bien qu’en attendant la résolution et la détermination du paiement correspondant, estimé à 278 millions de pesos, malgré l’expiration des conditions légales prévues.

« Nous avons été informés qu’en raison d’une surcharge de travail, le Secrétariat n’avait pas été en mesure de gérer les licences, dont seulement quatre ont été résolues à ce jour et 14 sont toujours en attente d’une réponse », a-t-il déclaré.

De même, Grupo México a assuré que tous les projets sont dûment intégrés et conformes au cadre légal, et sont liés à des investissements de 1,5 milliard de dollars pour générer trois mille emplois supplémentaires.

L’audio, diffusé par les réseaux sociaux et repris par divers médias, le chef du Semarnat a également déclaré que le gouvernement des 4T (Quatrième Transformation) dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador est plein de contradictions et qu’il y a des luttes de pouvoir au sein de la Cabinet.

«Je veux partager avec vous ce que j’ai vécu et observé au cours de ces 10 mois, car effectivement le 4T en tant que tel comme un ensemble d’objectifs clair et fini, n’existe pas, au contraire ce gouvernement des 4T est plein de contradictions et celles-ci s’expriment concrètement dans les luttes de pouvoir au sein du cabinet que j’ai remarquées à plusieurs égards », a-t-il déclaré.

Il a assuré que le travail qu’il fait au Semarnat ne reçoit pas le soutien du gouvernement car il y a de nombreuses contradictions.

«Nous ne sommes pas dans un gouvernement totalement de notre côté, à l’intérieur il y a de très fortes contradictions et la vérité est que je vois très difficile. Il ne faut pas idéaliser le 4T, le 4T est un gouvernement de brutales contradictions ».

Et il a même soutenu que cette « vision environnementale » n’est pas partagée par le reste du cabinet et « je crains qu’elle ne soit pas non plus dans la tête du président ».

Suivez-nous sur les réseaux sociaux