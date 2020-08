Halestorm a sorti une vidéo pour Break In avec Amy Lee d’Evanescence.

La chanson a fait ses débuts la semaine dernière et est une refonte de la chanson qui était initialement apparue sur le deuxième album studio de Halestorm, The Strange Case Of… en 2012.

Break In sera inclus dans le prochain EP Halestorm Reimagined qui sortira le 14 août.

Parlant de la collaboration, la chanteuse et guitariste de Halestorm Lzzy Hale a déclaré: «L’un des moments marquants de cet EP est un duo de Break In mettant en vedette l’incomparable Amy Lee.

«Produit par Nick Rasculinecz, nous avons enregistré ce duo pré-COVID-19, ensemble dans la même pièce, en direct, comme une performance complète du début à la fin.

«Amy a donné un nouveau sens à cette chanson, transformant ce qui n’était autrefois qu’une chanson d’amour en une déclaration d’unité et de soutien mutuel.»

Avec Break In, Reimagined inclura la reprise de Halestorm de I Will Always Love You de Whitney Houston, ainsi que de nouvelles versions de I Miss The Misery, I Get Off, I Am The Fire et Mz Hyde.

Halestorm continue également de soutenir sa campagne #RoadieStrong avec un t-shirt et un masque facial.

L’argent collecté grâce aux ventes ira au Crew Nation Fund de Live Nation, qui soutient les équipes de tournées et de salles qui éprouvent des difficultés en raison du verrouillage de l’industrie de la musique en raison de la pandémie de coronavirus.

Lzzy Hale est également l’une des vedettes de la couverture du nouveau numéro du magazine Metal Hammer qui est en vente maintenant.

Halestorm: repensé

1. Je descends

2. La misère me manque

3. Je suis le feu

4. Break In (feat. Amy Lee)

5. Je t’aimerai toujours

6. Mz. Hyde