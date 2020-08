Hanyo no Yashahime est un anime qui fera une suite à Inuyasha. Bien qu’il n’ait été annoncé qu’au début de ce 2020, il a déjà une bande-annonce et une date de sortie. Et ce sera beaucoup plus tôt que prévu!

Hanyo no Yashahime a sa date de sortie pour le 3 octobre 2020, bien que cela semble être uniquement pour le Japon. Pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle quant à savoir s’il arrivera en Amérique latine en même temps que l’émission originale, bien que cela puisse se produire via un service de streaming tel que Crynchyroll.

Ici, vous pouvez jeter un œil à la première bande-annonce de la série qui ramènera le monde bien-aimé et magique d’Inuyasha:

L’animation comprend le prestigieux studio Sunrise, responsable de l’anime Inuyasha et d’autres classiques tels que Cowboy BeBop et Mobile Suit Gundam. Teruo Sato, directeur de l’anime original, revient également pour donner vie à la suite. De son côté, la conception des personnages a été supervisée par le créateur de cet univers Rumiko Takahashi.

Hanyo no Yashahime se déroulera au Japon féodal et mettra Moroha, Towa et Setsuna, descendants des protagonistes précédents, dans une aventure pour retrouver leur passé oublié.