Cela fait près de 25 ans depuis Harriet l’espion est devenu le premier film de Nickelodeon. Une adaptation du roman pour enfants de 1964 par Louise Fitzhugh, le film a suivi Michelle Trachtenberg dans les aventures de passage à l’âge adulte de l’irrépressible et curieuse Harriet M. Welsch, une jeune fille qui rêve d’être une espionne et pratique ses compétences à New York. Maintenant, le livre est transformé en une série animée sur Apple TV +, et Bonnet Feldstein (Booksmart, Lady Bird) exprimera Harriet.

Apple TV + a fait l’annonce de la série télévisée Harriet the Spy dans un communiqué de presse aujourd’hui. Si vous n’avez jamais lu la série de livres, voici le synopsis du premier titre de la série de quatre livres:

Harriet M. Welsch est une espionne. Dans son cahier, elle écrit tout ce qu’elle sait sur tout le monde, même ses camarades de classe et ses meilleurs amis. Puis Harriet perd la trace de son carnet, et il se retrouve entre de mauvaises mains. Avant qu’elle ne puisse les arrêter, ses amis ont lu les choses toujours véridiques, parfois horribles, qu’elle a écrites sur chacun d’eux. Harriet trouvera-t-elle un moyen de reconstituer sa vie et ses amitiés?

C’est l’histoire qui a été transformée en film Nickelodeon, mais les trois livres qui ont suivi ont chacun une histoire différente. On ne sait pas si la série adaptera chaque livre en tant que saison ou si elle élargira les aventures de Harriet avec de nouvelles histoires non vues dans les livres.

Avec Beanie Feldstein, la série apporte Jane Lynch à bord pour incarner la merveilleuse, sage et simple nounou d’Harriet, Ole Golly. En plus de ça, Lacey Chabert (Mean Girls) a été choisi comme Marion Hawthorne, la meneuse suffisante des filles populaires de l’école de Harriet.

La société Jim Henson et Rehab Entertainment sont à l’origine de la série, qui sera produite par Will McRobb (co-créateur de The Adventures of Pete & Pete) avec Sydney Clifton (Black Panther) production. Lisa Henson et Halle Stanford servira de EP pour The Jim Henson Company tandis que John W. Hyde et Terissa Kelton fera de même pour Rehab Entertainment. Wendy Moss-Klein et Nancy Steingard de 2 Friends Entertainment sera également producteur exécutif.

Titmouse Animation se chargera de l’animation, et compte tenu du travail exceptionnel qu’ils ont accompli sur Star Trek: Lower Decks et Star Wars: Galaxy of Adventures, cette série devrait être incroyable. Il n’est pas difficile de les imaginer apporter un vrai style au décor new-yorkais des années 1960 à partir du livre que les producteurs utiliseront pour la série.

Bien que la série soit destinée aux enfants, Harriet the Spy est le genre d’histoire qui attire également les adultes. Il est possible que cette série soit strictement destinée aux enfants, mais de nombreux plats animés adaptés aux familles ont offert des divertissements de qualité dont tout le monde peut profiter. Espérons que cette adaptation de la série emboîte le pas.

