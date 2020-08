Il y a beaucoup de maisons loufoques et uniques à Los Angeles, et les Hollywood Hills Boat Houses, conçues par le célèbre architecte Harry Gesner, en font certainement partie. En porte-à-faux sur le col de Cahuenga sur une pente de 45 degrés, le groupe de résidences ressemblant à une arche a été commandé en 1959, par l’avocat Ronald Buck, sur des lots de seulement 25 pieds de large. La plupart des architectes ont déclaré que le site était impossible à construire, mais ces défis étaient comme de l’herbe à chat pour Gesner. «J’ai dû trouver des gens prêts à travailler sur le flanc de la colline alors qu’ils étaient suspendus à des cordes», se souvient Gesner, maintenant âgé de 95 ans. «Par chance, j’ai trouvé un groupe de constructeurs navals norvégiens qui réparaient des églises en amusant pour eux. À l’origine, il devait y avoir 15 maisons de bateaux, mais seulement sept ont été construites, de sorte que l’opportunité d’en acheter une se présente rarement.

Une structure de 1 136 pieds carrés de deux étages avec deux chambres et une salle de bain, le Boat House proposé a un prix de 920 000 $. Il a un espace de vie ouvert qui met en valeur un plafond cathédrale voûté avec des poutres en bois apparentes et ressemble plus qu’un peu au ventre d’un bateau. Il est inondé de lumière naturelle et des rangées de fenêtres installées dans le toit incliné offrent une vue imprenable sur les canyons et les montagnes environnantes. La maison a été complètement mise à jour avec de nouveaux planchers de bambou partout, de nouvelles cloisons sèches et poutres structurelles, une terrasse nouvellement construite, un nouveau panneau électrique et un nouveau toit. Il y a aussi un espace studio bonus qui peut être utilisé comme deuxième chambre, et un parking hors rue est logé dans un abri d’auto sous un toit en porte-à-faux. Les dossiers fiscaux montrent que le vendeur, Oakley Stevenson, styliste principal gagnant des Emmy sur «The Real» et «RuPaul’s Drag Race», a acquis la demeure inhabituelle il y a environ 4,5 ans pour 735 000 $.

Genser est la définition même d’un architecte non-conformiste. Né à Oxnard, en Californie, il a grandi en surfant et faisait partie des troupes héroïques qui ont pris d’assaut Normandy Beach pendant la Seconde Guerre mondiale. De retour aux États-Unis, il profite du GI Bill pour étudier l’architecture à Yale où il rencontre Frank Lloyd Wright. Wright l’a invité à être étudiant à Taliesin West mais Gesner a accepté l’offre, préférant s’enseigner l’architecture en commençant par le bas comme ouvrier et en progressant.

Il s’est fait connaître pour la première fois en 1954 lorsqu’il a construit une maison angulaire au-dessus du Sunset Strip qui incorporait des motifs de huttes polynésiennes dans la construction du créateur de maillots de bain Fred Cole. (La maison a été vendue l’année dernière pour 5,1 millions de dollars.) Deux ans plus tard, il a construit la Wave House, une résidence ronde sur une plage de Malibu conceptualisée comme une série de vagues à crête, et la même année, il a construit la maison Eagle Watch, également en Malibu, accessible uniquement en tramway. Gesner n’avait aucun intérêt à développer un style distinctif et n’a jamais construit deux fois le même bâtiment; en fait, le groupe de sept maisons de bateau est le plus proche qu’il soit jamais venu pour le logement de tractus.

The Boat House est répertorié conjointement avec Jonathan Ruiz et Jessica Koltsov de l’Agence.