Harry Styles et Brad Pitt vont-ils être co-stars dans un prochain film?

Le réalisateur de Nightcrawler, Dan Gilroy, dirigera le prochain film Faster, Cheaper, Better. On dit que le film met en vedette à la fois le chanteur de « Watermelon Sugar » et Pitt.

Le site Web du distributeur du film en Amérique latine et en Europe, Vértice Cine, aurait posté la nouvelle prématurément et serait toujours accessible sur le site Web. Après la publication de l’annonce sur Twitter, la société a répondu à son propre tweet.

«Vous pouvez trouver plus d’informations sur nos prochains projets de distribution sur http://vertice360.com», lit-on dans le tweet avant d’être supprimé par la suite.

Le prochain film de science-fiction s’étend sur plus de deux décennies à une époque où les voitures sont contrôlées par l’IA et les véhicules n’ont plus besoin d’humains pour les faire fonctionner à bord. Le film suit les parcours de divers personnages, dont un patron syndical, un jeune homme d’affaires, un directeur de ferme à l’intérieur des terres et un millionnaire de la technologie.

«Les vies sont écourtées lorsque l’automatisation et l’intelligence artificielle transforment le monde tel que nous le connaissons», lit-on dans la description du film sur le site Web de l’entreprise. « En fin de compte, chacun doit faire face à la signification d’être humain. »