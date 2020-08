Harry Styles se révèle être une force dominante à la radio Top 40 cet été, débarquant deux chansons dans le top 5 pour la toute première fois. La passion pour son numéro 1 actuel, «Watermelon Sugar», est si forte qu’elle a eu pour effet résiduel de ramener son précédent single, «Adore You», au n ° 5.

«Adore You» a atteint un sommet au n ° 1 sur le top 40 radio de Mediabase tout le chemin en avril, ce qui aurait dû le classer au statut de golden oldie maintenant. Mais avec « Watermelon Sugar » devenu la chanson pop de l’été, les fans ne sont apparemment pas satisfaits de ne pas avoir un double en-tête Styles dominant la radio. Dans un tournant improbable, quatre mois après avoir atteint le sommet, la résurgence «Adore You» passe du n ° 6 au n ° 5 cette semaine.

« Adore You » est sorti depuis 35 semaines en single, tandis que « Watermelon Sugar » n’est sorti en promotion radio que depuis 11 ans.

Les deux chansons se portent bien sur les autres classements radiophoniques de Mediabase. Actuellement, en plus d’être n ° 5 au format Top 40, «Adore You» est n ° 3 chez Hot AC et n ° 5 chez AC. «Watermelon Sugar» a un plus long chemin à parcourir pour grimper ces deux graphiques plus lents, se situant actuellement au n ° 11 sur Hot AC et au n ° 28 sur AC.

Dans le nombre total de tours pour l’année, « Watermelon Sugar » a du rattrapage à voir avec « Adore You », mais il reste encore beaucoup de mois à combler. Mediabase a «Sugar» à 126 620 tours radio à ce jour et «Adore You» à 559 186.

Aucun autre artiste n’a deux chansons, même parmi les 30 meilleures chansons du Top 40 de Mediabase pour le moment. Et dans le top 5, les deux chansons de Styles sont les deux avec un mouvement ascendant actuel, ce qui suggère que « Adore You » peut avoir de la place pour remonter encore plus loin. «Break My Heart» de Dua Lipa passe de la première place à la deuxième place cette semaine. Les «Blinding Lights» du Weeknd et les «Roses» de Saint Jhn se maintiennent tous les deux aux numéros 3-4.

Le deuxième album solo de Styles, «Fine Line», a beaucoup profité de la chaleur de deux singles à succès. Après avoir chuté dans les charts, il est récemment revenu dans le top 10 et occupe actuellement la 9e place du classement des albums de Rolling Stone, après 33 semaines.