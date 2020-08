Harvey Fierstein, le favori de Broadway, lauréat d’un Tony, ne peut pas être sur scène pour le moment – il apporte donc son dernier travail à vos écouteurs. Après une première au Manhattan Theatre Club l’année dernière, sa pièce «Bella Bella», le solo show dans lequel Fierstein joue également le rôle de l’activiste et politicienne révolutionnaire Bella Abzug, arrive maintenant sur Audible avec une pertinence nouvelle et opportune pour un pays aux prises avec le arrêt du coronavirus et au milieu d’un compte national stimulé par le mouvement Black Lives Matter.

S’exprimant sur le dernier épisode de «Stagecraft», le podcast théâtral de Variety, Fierstein a noté que sa pièce comprenait une histoire sur Abzug se rendant dans le Sud parce qu’elle était la seule avocate à défendre un homme noir accusé, et une autre sur les expériences d’Abzug. en politique, en luttant contre la désinformation et la suppression des électeurs. Les deux segments de l’émission, a-t-il déclaré, ont maintenant pris une nouvelle résonance, ajoutant qu’il avait été initialement inspiré par l’élection présidentielle de 2016 et la politique sale qu’il avait vue contre Hillary Clinton. Ces tactiques, réalisa-t-il, rappelaient les méthodes des adversaires d’Abzoug 40 ans plus tôt.

Ce qui l’a frappé, se souvient Fierstein, c’est l’affirmation selon laquelle Clinton était anti-Israël: «J’ai dit: ‘Je sais qu’elle n’est pas anti-Israël. Elle était secrétaire d’État. D’où cela vient-il? Qui inventerait ce truc? Mais cela semble terriblement familier… »Et puis je me suis souvenu, presque ligne pour ligne, c’était la même chose qu’ils avaient diffusée sur Bella. Et j’ai réalisé que c’était le même club de garçons, et que le club de garçons était là-bas pour inventer ce truc… pour que vous ne votiez pas pour elle.

Fierstein a ajouté qu’il ressentait une réelle urgence à faire sortir «Bella Bella» dans le monde. «Je voulais le faire le plus rapidement possible», a-t-il déclaré. «L’idée est: faites la pièce, et dès que la pièce est terminée, diffusez la pièce aux groupes qui veulent la mettre en place pour recueillir des fonds pour les candidates. J’en ai créé une version qui pourrait être lue, une version de concert, afin qu’ils puissent aller voir une femme qui se présente aux élections et l’utiliser comme une collecte de fonds. C’était l’idée », a-t-il expliqué, avant que la pandémie COVID ne bouleverse le sentier de la campagne 2020.

Toujours sur le nouvel épisode de «Stagecraft», Fierstein réfléchit à la manière dont ses expériences avec l’épidémie de sida et avec la lutte pour les droits des homosexuels influencent son point de vue sur la pandémie de coronavirus et les soulèvements en faveur de la vie des Noirs.

«Tous ceux d’entre nous qui ont vécu l’épidémie de SIDA ne sont pas aussi paniqués», a déclaré Fierstein à propos de la pandémie actuelle. «Nous sommes plus en colère.»

