HBO Max n’est toujours pas disponible directement sur les appareils de diffusion en continu Fire TV de Roku ou d’Amazon – plus de deux mois après le lancement du service – car les entreprises restent dans l’impasse dans les différends relatifs aux conditions commerciales.

Pour le moment, Roku et Fire TV prennent toujours en charge l’application HBO récemment renommée pour les anciens clients de HBO Now, et les deux continuent à proposer HBO via leurs magasins de chaînes. Mais vous n’obtiendrez pas le buffet de contenu étendu sur HBO Max, qui a le double de la programmation.

Alors que WarnerMedia essaie de résoudre les accords HBO Max avec les plates-formes, il existe plusieurs solutions de contournement qui vous permettront de diffuser HBO Max sur votre téléviseur HD dès maintenant – sans avoir besoin d’attendre que les entreprises concluent la paix.

Notez que HBO Max est disponible via d’autres plateformes partenaires, notamment Apple iOS, Apple TV et Apple TV Channels; Android de Google, Android TV, YouTube TV et Chromecast; Téléviseurs Samsung; Xbox One; et PlayStation 4. Et, bien sûr, vous pouvez le diffuser à partir du site Web.

Voici d’autres moyens de diffuser HBO Max sur votre téléviseur grand écran.

1. Miroir d’écran sans fil avec Roku (Windows et Android)

La plupart des lecteurs de streaming Roku et des téléviseurs Roku de la génération actuelle prennent en charge la mise en miroir d’écran, ce qui vous permet de répliquer sans fil l’audio et la vidéo de n’importe quel appareil Android ou Windows compatible sur votre écran de télévision, à condition que tout soit sur le même réseau Wi-Fi. Cette fonctionnalité (qui est différente de la «diffusion» spécifique à l’application de Roku) fonctionne avec HBO Max. Malheureusement, la mise en miroir d’écran avec les appareils Roku n’est pas prise en charge de manière native pour les appareils iOS ou Apple.

Pour activer la mise en miroir d’écran sur les appareils Roku, sélectionnez «Paramètres», puis «Système». Sous l’option «Screen mirroring», sélectionnez «Screen mirroring mode» et assurez-vous que «Prompt» ou «Always allow» est coché.

2. Téléchargez l’application HBO Max sur Fire TV

Comme mentionné ci-dessus, il existe une application HBO Max pour Android TV. Et devine quoi? Fire TV exécute le système d’exploitation Android TV, vous pouvez donc installer («chargement latéral») cette version de l’application HBO Max directement sur n’importe quel appareil Fire TV, y compris Fire TV Stick, Fire TV Cube et Fire TV Smart de marque Toshiba et Insignia Édition TV. Le processus implique plusieurs étapes – et vous devez fouiller dans les paramètres avancés – mais c’est assez simple. L’ancien ingénieur de HBO James Futhey a publié un guide étape par étape utile sur Medium à ce lien.

3. Connexion HDMI d’un ordinateur ou d’un appareil mobile à votre téléviseur

En fait, cette méthode ne vous oblige même pas à avoir un Roku ou Fire TV, bien que ce soit un peu bavard.

Tout ce dont vous avez besoin est un câble HDMI (mâle à mâle) pour connecter un ordinateur, un smartphone ou une tablette compatible à un téléviseur HD. Pour les appareils mobiles, vous aurez probablement également besoin d’un adaptateur supplémentaire (par exemple, un adaptateur AV numérique Apple est nécessaire pour connecter un iPad ou un iPhone à HDMI). Accrochez-les ensemble et – voilà! Le mauvais côté? Pour lancer un titre et contrôler la lecture, vous devrez le faire depuis l’écran de l’appareil connecté au téléviseur, à moins que vous n’ayez un PC avec une souris sans fil.

4. Diffusion sans fil AirPlay vers les téléviseurs

Comme l’option de connexion HDMI, cela ne nécessite ni Roku ni Fire TV. Le protocole AV sans fil AirPlay 2 propriétaire d’Apple, cependant, ne fonctionne qu’avec certains appareils. À partir d’un iPhone, iPad ou Mac de modèle récent, sélectionnez l’icône AirPlay dans la vidéo que vous souhaitez lire sur le téléviseur, puis choisissez un appareil compatible dans le menu (qui doit être sur le même réseau Wi-Fi). AirPlay 2 est actuellement pris en charge sur les décodeurs Apple TV et certains modèles de téléviseurs intelligents LG, Samsung, Sony et Vizio.