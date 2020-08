Aurons-nous des nouvelles de Green Lantern au DC FanDome?

Un nouveau tease de HBO Max suggère que les fans peuvent s’attendre à des nouvelles de Green Lantern à DC FanDome plus tard ce mois-ci.

Avec l’annonce récente sur tous les panneaux qui attend les fans de DC FanDome plus tard ce mois-ci, il semble qu’il y ait également des nouvelles de Green Lantern sur le chemin si une nouvelle allumeuse de HBO Max est quelque chose à passer. Un film de Green Lantern Corps est actuellement en développement, parallèlement à une série de Green Lantern prévue pour HBO Max. Les fans ont également désespéré de savoir si la Justice League de Zack Snyder mettra davantage en vedette la police cosmique.

Après que le compte Twitter de DC ait utilisé une photo de Hal Jordan de la série de bandes dessinées actuelle de Grant Morrison et Liam Sharp se concentrant sur le compte à rebours du héros pour DC FanDome, HBO Max a eu une réponse intéressante. Le compte Twitter du service de streaming a plaisanté à propos de «spéculations folles» sur les nouvelles qui attendent les fans de DC FanDome. Alors que Justice League se dirige vers HBO Max l’année prochaine, il est possible que ce soit ce que la taquinerie pourrait indiquer. L’ancien ancien acteur de Hal Jordan Ryan Reynolds a récemment «entendu» qu’il pourrait être dans la coupe Snyder du film. Mais le tweet pourrait également suggérer des actualités de casting ou un synopsis pour la série HBO Max. Heureusement, nous n’avons pas longtemps à attendre.

Que pensez-vous que les nouvelles seront? Êtes-vous enthousiasmé par DC FanDome? Sound-off dans les commentaires!

Un film de Green Lantern Corps est également en cours de développement avec Geoff Johns à bord en tant qu’écrivain et producteur. Tous les détails sur Green Lantern Corps sont gardés sous clé, bien que le projet s’inspire du travail de Johns sur les bandes dessinées New 52 Green Lantern avec Hal Jordan et John Stewart devant apparaître dans le film.

En plus des projets Green Lantern et Justice League Dark, HBO Max développe une série d’anthologies Strange Adventures DC et une émission DC Super Hero High d’Elizabeth Banks. Les nouvelles de la série Green Lantern sont arrivées peu de temps après les rapports de HBO Max prévoyant de produire des projets DC avec des budgets comparables à ceux des longs métrages.

