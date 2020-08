En 2019, Lil Nas X fait irruption dans la scène avec une chanson qui a changé pour toujours les genres country et rap et elle est devenue virale sur TikTok. Sa chanson « Old Town Road » est rapidement devenue un phénomène de la culture pop et il a établi le record de la chanson hip hop numéro un la plus ancienne de l’histoire. Lil Nas X savait qu’il avait une bonne chanson entre les mains et il était déterminé à la rendre aussi réussie que possible, alors a fait une promesse qui avait quelque chose à voir avec le titre de Disney. Phineas et Ferb.

Lil Nas X a promis à ses fans un DVD «Phineas and Ferb».

Le 24 mai 2019, Lil Nas X a écrit un tweet promettant un cadeau si ses fans aidaient sa chanson à atteindre le statut de diamant, qui est décerné lorsqu’un artiste atteint un million d’exemplaires vendus pour un single ou un album, selon Billboard.

quand la route de la vieille ville devient diamant, j’envoie à tous mes abonnés une copie de phineas & ferb saison 3 sur blu ray – non (@LilNasX) 24 mai 2019

Ce statut était un objectif pour Lil Nas X qui a dit à ses fans et à ses abonnés qu’il leur offrirait un DVD Disney s’ils l’aidaient à obtenir la certification diamant pour «Old Town Road». Il a tweeté, « quand la route de la vieille ville devient diamant, j’envoie à tous mes followers une copie de Phineas & Ferb saison 3 sur blu ray. »

Phineas and Ferb est une émission télévisée animée de Disney qui suit les demi-frères Phineas et Ferb alors qu’ils «se lancent dans diverses aventures pendant leurs vacances d’été, tout en essayant d’empêcher leur sœur d’interférer avec leurs projets». Le premier épisode a été diffusé en 2007 et l’émission a duré plusieurs saisons, se terminant en 2015 avec quelques longs métrages ajoutés dans le mix, dont un nouveau centré sur leur sœur Candice qui sortira le 28 août.

Ce que cela a à voir avec Lil Nas X et sa chanson, nous ne sommes pas sûrs. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que son rêve de sa chanson devienne un diamant se réalise. Non seulement elle a obtenu sa certification diamant, mais elle a établi un autre record.

En octobre 2019, « Old Town Road » est devenu le single le plus rapide de l’histoire de la Recording Industry Association of America à recevoir la certification Diamond aux États-Unis, selon Billboard.

Lorsque sa chanson a atteint le statut de diamant, les gens sur Twitter ont rappelé à Lil Nas X la promesse qu’il avait faite plus tôt dans l’année. Une personne a écrit: « Nous n’en oublions pas non plus », partageant une capture d’écran du tweet précédent de Lil Nas X avec la promesse.

Source: twitter

Il a répondu au tweet avec une vidéo amusante qui le montre en train de tenter de trouver Phineas et Ferb sur Amazon, alors qu’elle montrait que l’achat n’était pas disponible. « ne pensez jamais que je n’ai pas essayé », a-t-il écrit avec la vidéo où il a également pleuré en plaisantant quand il ne pouvait pas trouver la saison pour les fans. Eh bien, DVD ou pas de DVD, cette chanson est un bijou.

